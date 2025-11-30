به گزارش ایلنا، با توجه به آلودگی هوا جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم برگزار شد و نتیجه مصوبات آن اعلام تعطیلی مدارس استان قم در تمامی مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بود. این تعطیلی شامل دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها نمی‌شود.

هم‌استانی‌ها به ویژه گروه‌های سنی حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید در روز دوشنبه 10 آذر ماه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

