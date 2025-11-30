کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد:
تعطیلی مدارس استان قم در روز دوشنبه 10 آذر ماه / آموزشها در بستر سامانه شاد برگزار میشود
طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم که در محل سالن جلسات ادارهکل محیطزیست این استان برگزار شد، روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه، مدارس استان قم تعطیل شد و آموزش به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، با توجه به آلودگی هوا جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم برگزار شد و نتیجه مصوبات آن اعلام تعطیلی مدارس استان قم در تمامی مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بود. این تعطیلی شامل دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها نمیشود.
هماستانیها به ویژه گروههای سنی حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید در روز دوشنبه 10 آذر ماه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.