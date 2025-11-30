خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در قم رخ داد؛

آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی به دلیل استفاده از ماینر غیرمجاز

آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی به دلیل استفاده از ماینر غیرمجاز
کد خبر : 1721147
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی خبر داد و در این خصوص گفت: استفاده غیرمجاز از تجهیزات دستگاه‌های ماینر در یک واحد مسکونی قم منجر به وقوع آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر رشاد افزود: 5 دستگاه ماینر و تعدادی منبع تغذیه در یک واحد مسکونی که با استفاده از برق غیرمجاز در حال فعالیت بود، موجب بروز آتش‌سوزی شد. این حادثه با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی، حریق مهار و محل ایمن‌سازی شد.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، 14 منبع تغذیه و دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل گردید. بر اساس گزارش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم این آتش‌سوزی خسارت جانی نداشته است.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار داشت: بر اساس طرح تشویقی شرکت، گزارش‌دهندگان تخلفات مرتبط با ماینرهای غیرمجاز بسته به اهمیت اطلاعات، بین 15 میلیون ریال تا 3 میلیارد ریال پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.

رشاد بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره 30005121 یا سامانه سماعت به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود