در قم رخ داد؛
آتشسوزی در یک واحد مسکونی به دلیل استفاده از ماینر غیرمجاز
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم از وقوع آتشسوزی در یک واحد مسکونی خبر داد و در این خصوص گفت: استفاده غیرمجاز از تجهیزات دستگاههای ماینر در یک واحد مسکونی قم منجر به وقوع آتشسوزی شد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر رشاد افزود: 5 دستگاه ماینر و تعدادی منبع تغذیه در یک واحد مسکونی که با استفاده از برق غیرمجاز در حال فعالیت بود، موجب بروز آتشسوزی شد. این حادثه با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی، حریق مهار و محل ایمنسازی شد.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، 14 منبع تغذیه و دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل گردید. بر اساس گزارش سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم این آتشسوزی خسارت جانی نداشته است.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار داشت: بر اساس طرح تشویقی شرکت، گزارشدهندگان تخلفات مرتبط با ماینرهای غیرمجاز بسته به اهمیت اطلاعات، بین 15 میلیون ریال تا 3 میلیارد ریال پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.
رشاد بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره 30005121 یا سامانه سماعت به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.