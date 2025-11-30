رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:
متلاشی شدن باند 5 نفره کلاهبرداری اینترنتی در استان خراسان جنوبی
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی به افزایش کلاهبرداری از شهروندان در سایتهای خرید و فروش کالا اشاره کرده و گفت: باند 5 نفره کلاهبرداری اینترنتی در استان متلاشی شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کاظم صادقی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی اخباری مبنی بر اینکه فردی به صورت گسترده در فضای مجازی اقدام به تبلیغ خدمات ساخت و نصب کابینت با درج قیمتهای فریبنده دارد دریافت کردند. در این راستا بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از شهروندان به این آگهیها جذب میشدند و کلاهبرداران در ملاقاتهایی اعتماد شهروندان را جلب میکردند. سپس با عبارات فریبنده و با استفاده از قراردادهایی که ظاهراً قانونی منعقد میشد، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را در قالب چند فقره چک ثبتی دریافت میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی 5 نفر متهم را در این رابطه شناسایی کردند. این متهمان با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند. متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. تاکنون تعداد 21 نفر از مشتریان خسارتدیده طرح شکایت داشتهاند.
سرهنگ صادقی با تأکید بر اهمیت افزایش سطح هوشیاری و همچنین رعایت هشدارهای پلیسی از سوی شهروندان، تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود از اعتماد بیمورد به تبلیغات و پیشنهادهای وسوسهانگیز در فضای مجازی با قیمت پایینتر از بازار خودداری کنند.