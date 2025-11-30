به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در این رابطه گفت: تمامی کلاس‌های درسی تئوری این دانشگاه از روز دوشنبه 10 آذرماه تا پایان هفته جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد. آموزش‌های عملی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان طبق برنامه قبلی و به صورت حضوری برگزار خواهند شد.

اله‌کرم اخلاقی با هشدار نسبت به موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر از گردش گسترده این ویروس در جامعه خبر داد و افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شست‌وشوی دست‌ها و توجه به تهویه مناسب برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس مورد تأکید است.

وی به جامعه پرخطر ابتلا به ویروس آنفلوانزا اشاره کرده و ادامه داد: گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند. در این راستا تزریق واکسن آنفلوانزا و پرهیز از خوددرمانی در صورت مشاهده علائم بیماری ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به چگونگی فرایند مطلع شدن دانشجویان این دانشگاه از جزئیات برگزاری کلاس‌ها اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: دانشجویان علوم پزشکی برای اطلاع از جزئیات کلاس‌ها می‌توانند به سامانه‌های آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

کلاس‌های دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر مجازی شد

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، تمامی کلاس‌های درس در پردیس بنت‌الهدی صدر و علامه طباطبایی بوشهر و مرکز شهید رجایی برازجان تا پایان هفته جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، با توجه به هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره موج تازه ویروس آنفلوانزا و گردش گسترده این ویروس در جامعه و با هدف حفظ سلامت دانشجومعلمان اتخاذ شده است.

