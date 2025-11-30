تأمین اعتبار 60 درصد از اعتبارات 17 پروژه استان مرکزی توسط مودیان مالیاتی

به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: 17 پروژه‌ای که سال گذشته در استان مرکزی برای طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی و بیش از 60 درصد اعتبار آن توسط مودیان تأمین شد، اغلب عمرانی و شامل پروژه‌های تخریب و بازسازی هنرستان 24 کلاسه طالقانی شهرستان شازند، بازسازی مدرسه 9 کلاسه مهرگان شهرستان اراک، احداث مدرسه 12 کلاسه در مسکن مهر شهرستان خمین، بهسازی راه اصلی اراک فرمهین همدان، ایجاد مرکز جامع سلامت رازقان و احداث پردیس دانشگاهی بود.

وی ادامه داد: پروژه‌های سال جاری طرح نشان‌دار کردن مالیات نیز شامل سکوی تماشاچیان و چمن مجموعه ورزشی شهید چمران شهرستان ساوه، تکمیل مدرسه 12 کلاسه صدف بام شهرستان دلیجان، تکمیل خط انتقال آب به ساوه با رقم 2000 میلیارد ریال، احداث و تجهیز آمفی‌تئاتر دانشگاه اراک محور دلیجان به خمین، افزایش ظرفیت پست شهرستان دلیجان، 2 تکمیل زمین چمن فوتبال، احداث مدرسه 3 کلاسه روستای حسین‌آباد شهرستان شازند و احداث مرکز کارآفرینی و خوداشتغالی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: از پروژه‌های سال جاری طرح نشان‌دار کردن مالیات در این استان، برخی مانند مدرسه صدف بام شهرستان دلیجان و محور دلیجان به خمین به طور کامل تأمین اعتبار شدند. اما پروژه خط انتقال آب به شهرستان ساوه به دلیل رقم بالا تنها 40 درصد تأمین شد. باید توجه داشت طرح نشان‌دار کردن تنها برای صاحبان مشاغل قابل اجراست و شرکت‌ها امکان انتخاب ندارند.

سعیدی تصریح کرد: طرح نشاندار کردن مالیات با هدف فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی محل هزینه مالیات، 2 سال است در کشور اجرا می‌شود و موجب افزایش رغبت مردم به پرداخت مالیات شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پروژه‌ها را برای این طرح تعریف می‌کند و اداره مالیات تنها وظیفه بارگذاری آنها در سامانه اظهارنامه را دارد تا صاحبان مشاغل بتوانند مالیات خود را به پروژه‌های مشخص با انتخاب خود تخصیص دهند.

