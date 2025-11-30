استاندار مرکزی:
اجازه طرح توسعه ایرالکو در مکان فعلی را نمیدهم / معتقدیم توسعه صنعتی نباید به سلامت مردم یا محیط زیست آسیب برساند
معاون استاندار: اطلاعرسانی آلودگی هوا باید به موقع و علمی انجام شود
استاندار مرکزی گفت: تا زمانی که استاندار این استان هستم اجازه اجرای طرح توسعه شرکت ایرالکو (آلومینوم ایران) در مکان فعلی را نمیدهم. به دلیل حفظ منافع بلندمدت مردم استان و سلامت محیطزیست، اجرای طرح توسعه ایرالکو در مکان فعلی کارخانه مجاز نیست. فعالیت این مجموعه صنعتی بیش از 50 سال در استان وجود داشته و در این بازه زمانی برخی تصمیمات کوتاهمدت مالی بنگاهها بر منافع عمومی غلبه داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در حاشیه جلسه کارگروه آلودگی هوای استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: معتقدیم توسعه صنعتی نباید به سلامت مردم یا محیط زیست آسیب برساند و اجازه نمیدهیم توسعه در محل فعلی انجام شود. تولید فعلی این کارخانه سالانه حدود 160 هزار تن است و میتوان این میزان را افزایش داد و فرصت شغلی بیشتری ایجاد کرد، بدون اینکه طرح فعلی تغییر مکان یابد.
وی ادامه داد: هدف مجموعه مدیریتی استان مرکزی حفظ تعادل میان توسعه صنعتی و منافع مردم است. مردم مالک اصلی این مجموعه هستند و نباید منافع آنها فدای تصمیمات کوتاهمدت شود. اگر کسی تصور کند سلامت مردم و توسعه صنعتی در تضاد است، دیدگاهی اشتباه و غیرمنطقی دارد. معتقدیم هم توسعه تولید و اشتغال باید ادامه یابد و هم سلامت و محیط زیست مردم حفظ شود. هر فرد یا مجموعهای که بخواهد از تضاد خیالی بین این دو گروکشی کند، دیدگاهی غیرواقعی و خطرناک دارد.
استاندار مرکزی به نگاه مدیریتی استان در برنامههای توسعهای اشاره کرده و اظهار داشت: در برنامههای توسعه آینده، نگاه مجموعه مدیریتی استان بلندمدت است تا نسلهای بعد نیز بدون مواجهه با آلودگی و آسیبهای محیطزیستی از مزایای توسعه صنعتی بهرهمند شوند. در نگاه توسعهای اهمیت آموزش، اطلاعرسانی علمی و به موقع در زمینه آلودگی هوا بسیار ضروری است. اطلاعرسانی نباید دیرهنگام، انجام شود، اما تصمیمگیریها باید در هر ساعتی انجام شود.
زندیهوکیلی به عوامل طبیعی مؤثر بر کیفیت هوا اشاره داشته و تصریح کرد: عوامل متعددی بر کیفیت هوا تأثیرگذارند و در این میزان عوامل طبیعی از جمله بارندگی و جریانهای هوایی تأثیرات خاص خود را دارند. پایداری هوا پارامتری مهم است و دستگاههای سنجش به صورت ساعت به ساعت تغییرات را نشان میدهند. عدد پارامترها گاهی کاهش و گاهی افزایش مییابد، بنابراین تصمیمگیریهای در این زمینه نیازمند تحلیل دقیق کارشناسان است.
وی بیان داشت: تکرار مداوم اخبار منفی درباره آلودگی هوا میتواند ذهن مردم را نگران کند. در حالی که بهبود وضعیت نیز نتیجه تلاشهای مسئولان حوزه محیطزیست است و باید این اقدامات به اطلاع شهروندان برسد. اعتماد کامل به مدیران و کارشناسان محیطزیست داریم. این افراد دانشمند، متعهد و آگاه به شرایط استان هستند و تصمیمات خود را با توجه به قانون، مسئولیت اجتماعی و سلامت مردم اتخاذ میکنند. آنها نه تحت فشار صنعت نفت عمل میکنند و نه ملاحظات دیگری دارند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: آموزش مردم، اطلاعرسانی به موقع و رعایت ملاحظات اقتصادی باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد تا مدیریت آلودگی هوا مؤثر و علمی باشد. هرچه دقت در اعلام تعطیلیها بالاتر باشد، احتمال خطاها کاهش مییابد. گاهی شرایط هوا به گونهای است که میتوان بدون تعطیلی، اما با رعایت سایر نکات، وضعیت را مدیریت کرد. در حالی که اگر تصمیمات دیر گرفته شود، فردا صبح شاهد آلودگی خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در جمع جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، بر اهمیت تصمیمگیری علمی و به موقع در زمینه آلودگی هوا تأکید کرده و گفت: اطلاعرسانی آلودگی هوا باید به موقع و علمی انجام شود. کارگروه ویژه از ساعت 2 بعدازظهر هر روز وضعیت هوا را بررسی میکند تا تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس یا اعلام هشدارها به موقع و بر اساس دادههای کارشناسی انجام شود.
قدرتاله ابک به اساس تصمیمگیریها در حوزه آلودگی هوا و تعطیلیها اشاره داشته و افزود: تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس یا اعمال محدودیتها باید با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و ادارات کل حفاظت محیطزیست و هواشناسی انجام شود. هدف اصلی حفظ سلامت مردم اتخاذ تصمیمات بر اساس این موضوع است. اطلاعیهها صرفاً زمانی صادر میشوند که اطمینان کافی برای تصمیم درست وجود داشته باشد، حتی اگر این اطلاعیه صبح روز بعد باشد.
وی ادامه داد: هر فرد یا دستگاهی که در خصوص تأخیر یا زمان اطلاعرسانی نظری دارد، میتواند از تریبون کارگروه دیدگاه خود را ارائه کند تا شفافیت و پاسخگویی رعایت شود. اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوا از دادههای ساعت به ساعت هواشناسی و اطلاعات گذشته استفاده میکنند تا پیشبینی دقیقتری از وضعیت فردا داشته باشند. شاخصهای هوا تنها یکی از پارامترهای تصمیمگیری هستند و هیچ مرجعی حق ندارد بدون مجوز محیط زیست، اطلاعیه صادر یا تحلیل رسانهای ارائه کند.