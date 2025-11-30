به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان اظهار داشت: تصمیم کارگروه براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر گذر موج ناپایدار از جنوب غرب استان و کاهش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی با شاخص ناسالم برای گروه‌های حساس و همچنین گزارش مرکز بهداشت استان در زمینه وضعیت بیماری آنفلوآنزا اتخاذ شده است.

وی افزود: طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج و فرد نیز مطابق سنوات گذشته از روز دوشنبه در محدوده ترافیکی شهر اصفهان و در ساعات ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.

شیشه فروش با اشاره به تداوم آلودگی هوا در شهر اصفهان و شهرهای واقع در محدوده منطقه مرکزی استان گفت: لازم است همچنان اقدامات پیشگیرانه از جمله عدم آتش‌زدن بقایای گیاهی، ضایعات و زباله‌ها و نیز خودداری از عملیات خاکبرداری، قیر کاری و فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد گرد و غبار و آلودگی می‌شود مورد توجه قرار گیرد.

وی توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه افراد بیمار و گروه‌های آسیب‌پذیر، ضمن رعایت اصول خود مراقبتی و بهداشتی در برابر آلودگی هوا و بیماری آنفلوآنزا و پرهیز از سفرهای غیر ضرور درون‌شهری از ورزش و فعالیت‌های بدنی در فضاهای باز در شهرهای صنعتی، بزرگ و پرترافیک خودداری کنند.

