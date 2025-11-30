خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌های اصفهان از دوشنبه ۱۰ آذر

بازگشت آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌های اصفهان از دوشنبه ۱۰ آذر
کد خبر : 1721090
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس استثنایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از روز دوشنبه ۱۰ آذر طبق روال گذشته حضوری خواهد بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان اظهار داشت: تصمیم کارگروه براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر گذر موج ناپایدار از جنوب غرب استان و کاهش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی با شاخص ناسالم برای گروه‌های حساس و همچنین گزارش مرکز بهداشت استان در زمینه وضعیت بیماری آنفلوآنزا اتخاذ شده است.

وی افزود: طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج و فرد نیز مطابق سنوات گذشته از روز دوشنبه در محدوده ترافیکی شهر اصفهان و در ساعات ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.

شیشه فروش با اشاره به تداوم آلودگی هوا در شهر اصفهان و شهرهای واقع در محدوده منطقه مرکزی استان گفت: لازم است همچنان اقدامات پیشگیرانه از جمله عدم آتش‌زدن بقایای گیاهی، ضایعات و زباله‌ها و نیز خودداری از عملیات خاکبرداری، قیر کاری و فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد گرد و غبار و آلودگی می‌شود مورد توجه قرار گیرد.

وی توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه افراد بیمار و گروه‌های آسیب‌پذیر، ضمن رعایت اصول خود مراقبتی و بهداشتی در برابر آلودگی هوا و بیماری آنفلوآنزا و پرهیز از سفرهای غیر ضرور درون‌شهری از ورزش و فعالیت‌های بدنی در فضاهای باز در شهرهای صنعتی، بزرگ و پرترافیک خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود