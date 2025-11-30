بازگشت آموزش حضوری در مدارس و دانشگاههای اصفهان از دوشنبه ۱۰ آذر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آموزشوپرورش، مهدهای کودک، پیشدبستانیها، مدارس استثنایی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان از روز دوشنبه ۱۰ آذر طبق روال گذشته حضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش در حاشیه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان اظهار داشت: تصمیم کارگروه براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی مبنی بر گذر موج ناپایدار از جنوب غرب استان و کاهش تدریجی غلظت آلایندههای جوی با شاخص ناسالم برای گروههای حساس و همچنین گزارش مرکز بهداشت استان در زمینه وضعیت بیماری آنفلوآنزا اتخاذ شده است.
وی افزود: طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج و فرد نیز مطابق سنوات گذشته از روز دوشنبه در محدوده ترافیکی شهر اصفهان و در ساعات ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.
شیشه فروش با اشاره به تداوم آلودگی هوا در شهر اصفهان و شهرهای واقع در محدوده منطقه مرکزی استان گفت: لازم است همچنان اقدامات پیشگیرانه از جمله عدم آتشزدن بقایای گیاهی، ضایعات و زبالهها و نیز خودداری از عملیات خاکبرداری، قیر کاری و فعالیتهایی که منجر به ایجاد گرد و غبار و آلودگی میشود مورد توجه قرار گیرد.
وی توصیه کرد: شهروندان، بهویژه افراد بیمار و گروههای آسیبپذیر، ضمن رعایت اصول خود مراقبتی و بهداشتی در برابر آلودگی هوا و بیماری آنفلوآنزا و پرهیز از سفرهای غیر ضرور درونشهری از ورزش و فعالیتهای بدنی در فضاهای باز در شهرهای صنعتی، بزرگ و پرترافیک خودداری کنند.