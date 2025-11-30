آموزش متناسب با نیازهای بازار کار و توسعه علمی باشد

به گزارش ایلنا، سیدمهدی ابطحی امروز یکشنبه نهم آذر در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران، خیرین حوزه پژوهش و فناوری، حامیان و مدیران برتر فارس گفت: در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های عالی کشور، انتظارات مهمی از دانشگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند کارآفرینی، اثربخشی در جامعه و صنعت، نقش‌آفرینی در دیپلماسی علمی، مرجعیت علمی، دانشمندپروری و حل مسائل و ابرچالش‌های کشور مطرح است. این انتظارات نشان می‌دهد که دستگاه اداری کشور به اثرگذاری دانشگاه باور پیدا کرده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه پاسخ به این مطالبات نیازمند الزامات متعددی است، گفت: بخشی از این الزامات باید در دانشگاه‌ها شکل گیرد، بخش دیگر بر عهده وزارت علوم و وزارت بهداشت است و بخشی نیز توسط دولت محقق می‌شود.

ابطحی افزود: نسل جدید دانشگاه فقط افزودن یک بخش به ساختار قبلی نیست؛ بلکه تحولی ماهوی است. در نسل اول، رئیس دانشگاه یک شخصیت مقدس و وکتورگونه بود؛ در نسل دوم، استاد تمام‌وقت محور قرار داشت؛ اما در نسل سوم، رئیس دانشگاه باید یک انسان متعامل با جامعه باشد.

وی افزود: رئیس دانشگاه نسل جدید در سیاست‌گذاری منطقه‌ای حضور دارد، با اتاق بازرگانی و کسب‌وکارهای استان در ارتباط است، سند توسعه استان را می‌شناسد یا در تدوین آن نقش داشته است. در چنین نسلی استاد دانشگاه دیگر صرفاً یک «همه‌چیزدان» یا «گزارشگر علمی» نیست، بلکه «تصویرگر» است و آموزش در یک فرآیند تعاملی رشد می‌کند.

ابطحی با تأکید بر اینکه تربیت نسل جوان و تغییرات نسلی با افزودن فناوری به دانشگاه محقق نمی‌شود، اظهار کرد: در دانشگاه‌های کارآفرین، دانشجو اطمینان دارد که نهاد دانشگاه آینده بهتری برای او رقم می‌زند؛ با شادی وارد دانشگاه می‌شود و با اقناع روحی آن را ترک می‌کند. سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی است و کشور باید این مسیر را طی کند.

ابطحی با اشاره به نگرانی‌ها درباره ورودی استارت‌آپ‌ها گفت: اگر ورودی استارت‌آپ‌ها کم شود، حیات پارک‌های علم و فناوری تهدید می‌شود. پارک‌ها زمانی پویا می‌مانند که هسته‌های نوپا از دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز و علوم پزشکی شیراز تغذیه شوند. این زنجیره با همت دانشگاه و حمایت دولت حفظ می‌شود و مؤثرترین حمایت نیز از سوی دولت محلی است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه گفت: وزارت علوم می‌تواند صرفاً گزارشگر فعالیت دانشگاه‌ها باشد و با بازی شاخص‌ها، رتبه‌های ۱۴ یا ۱۵ جهانی را گزارش کند؛ اما اگر خروجی دانشگاه‌ها اصالت داشته باشد، نیازمند حمایت واقعی از پژوهش هستیم.

ابطحی با بیان اینکه مهم‌ترین عنصر پژوهش، نیروی پژوهشگر است و پس از آن آزمایشگاه‌ها قرار دارند، افزود: آنچه امروز به عنوان تولیدات علمی کشور می‌شناسیم، حاصل سختی‌های فراوان همکاران دانشگاهی است که با حداقل امکانات، کیفی‌ترین خروجی را ارائه می‌دهند. اما این روند قابل ادامه نیست.

وی خطاب به استاندار فارس اظهار کرد: بودجه فعلی وزارت علوم پاسخگوی پژوهش عمیق نیست. اما ظرفیت‌های قانونی مانند اعتبارات مالیاتی وجود دارد و همت شما می‌تواند آن‌ها را به سمت دانشگاه‌ها هدایت کند.

ابطحی با اشاره به جایگاه علمی فارس گفت: دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، جهرم، فسا، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد ظرفیت کمی نیستند. این دانشگاه‌ها توسعه علمی فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را رقم زده‌اند.

وی افزود: دانشگاه شیراز در حوزه‌هایی مانند الکترونیک، مهندسی نفت، مهندسی مواد و علوم انسانی بی‌نظیر است و باید از ظرفیت صنایع ملی برای حمایت بزرگ از این دانشگاه‌ها بهره گرفت. این خیرترین اقدام برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و ایجاد مهاجرت معکوس است.

