تعیینتکلیف تعاونیهای ۴۲گانه و صدور اسناد معوقه پس از چهار دهه
با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسئولین استانی البرز، مجموعهای از قدیمیترین و پیچیدهترین پروندههای ثبتی این استان ـ که سابقه برخی به بیش از ۴۰ سال میرسید ـ تعیینتکلیف و اسناد تکبرگ صادر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجموعهای از مهمترین پروندههای معوقه ثبتی استان البرز، روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز و مجتبی عبدالهی، استاندار البرز تعیینتکلیف و اسناد تکبرگی آنها صادر شد.
تعیین تکلیف قدیمیترین پروندههای ثبتی استان
حسن بابایی در این مراسم با اشاره به پیشرفت بیسابقه در حل مشکلات ثبتی استان گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی، بخش قابل توجهی از پروندههایی که بیش از چهار دهه معطل مانده بود، امروز تعیینتکلیف شد و مردم به حقوق قانونی خود رسیدهاند.
وی با اشاره به وضعیت تعاونیهای ۴۲گانه کرج افزود: این تعاونیها از سال ۱۳۶۶ با مشکلات متعدد مواجه بودند و با وجود پرداخت هزینهها، امکان صدور سند برای اعضا وجود نداشت. اکنون با تلاش مشترک دستگاهها، این گره بزرگ باز شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین از تعیینتکلیف چند پرونده مهم در شهرستانهای ساوجبلاغ و فردیس و بخشهایی از اراضی معوض روستایی کرج خبر داد و صدور اسناد تکبرگی را «گامی جدی در تثبیت مالکیت و پیشگیری از اختلافات جدید» عنوان کرد.
تقویت اعتماد عمومی و حل مشکلات چند دههای
در ادامه این مراسم، مجتبی عبدالهی، استاندار البرز نیز صدور اسناد معوقه تعاونیها را اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مردم دانست و گفت: با تلاش مستمر مجموعه ثبت اسناد و همراهی دستگاه قضایی، بسیاری از گرههای ۳۰ تا ۴۰ ساله تعاونیهای مسکن باز شده و هزاران نفر از شهروندان امروز سند قانونی مالکیت خود را دریافت میکنند.
وی افزود: «هماهنگی میان مدیریت اجرایی استان و مجموعه قضایی، امکان تعیینتکلیف تعاونیهای چهلودوگانه کرج و سایر تعاونیهای معطلمانده را فراهم کرد و این دستاورد، اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی را تقویت میکند.
استاندار البرز با اشاره به روند نهاییشدن قانون صدور اسناد قولنامهای در مجلس اظهار کرد: تصویب این قانون میتواند بسیاری از مشکلات مرتبط با اراضی، نقلوانتقالات و ساختوسازهای مردم را برطرف کند و ساماندهی املاک قولنامهای را سرعت ببخشد.