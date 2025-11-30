به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ،شهرام کرمی با بیان اینکه دادگاه‌های صلح استان طی هشت‌ ماهه امسال عملکرد موفقی داشته‌اند، گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌، مجموعاً ۷۱ هزار و ۷۶۷ فقره پرونده وارد دادگاه‌های صلح استان شده که با تلاش قضات و کارکنان این مجموعه، ۷۱ هزار و ۲۸۲ فقره آن مختومه شده است.

کرمی افزود: این آمار نشان می‌دهد نرخ مختومه‌سازی پرونده‌ها ۹۹٫۳ درصد بوده که یک موفقیت قابل‌توجه بوده و بیانگر تلاش مضاعف مجموعه قضایی استان در راستای سرعت‌بخشی به روند رسیدگی‌ به پرونده‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به مجموع عملکرد دادگاه‌های صلح از زمان راه‌اندازی این نهاد قضایی اظهار کرد: از آغاز تأسیس دادگاه‌های صلح تاکنون، ۱۲۵ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده وارد این بخش شده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های قضایی در استان گفت: در حال حاضر ۳۷ شعبه فعال دادگاه صلح در سطح استان کرمانشاه مشغول خدمت‌رسانی به مردم است که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، نقش بسیار مهمی در ایجاد دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی ایفا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه به انتقال اخیر دادگاه‌های صلح به مجموعه‌ای جدید و یکپارچه اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از مجتمع جدید دادگاه‌های صلح، شاهد افزایش سرعت رسیدگی، بهبود دسترسی، کاهش ازدحام و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش هستیم. این مجتمع با هدف ارائه خدمات متمرکز، استاندارد و تسهیل‌گر برای مردم راه‌اندازی شده است.

