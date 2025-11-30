قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال صعود است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۵ هزار و ۴۴۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.