قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۵ هزار و ۴۴۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

