۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات طرف های قرارداد تامین اجتماعی آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش ایلنا، میر نادر موسوی، با بیان اینکه این اقدام در راستای تنظیم جریان نقدینگی، حمایت از ارائه‌ دهندگان خدمت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی انجام گرفته است، اظهار کرد: با پرداخت بخشی از مطالبات، تلاش کرده‌ایم فضای همکاری با مراکز طرف قرارداد بیش از گذشته تقویت شود و روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بدون وقفه و با کیفیت مستمر ادامه یابد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان افزود: امیدواریم اثرات آن به‌صورت ملموس در رضایتمندی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مراکز طرف قرارداد دیده شود.

موسوی تأکید کرد: اصلی‌ترین اولویت ما، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و اطمینان از ارائه خدمات درمانی استاندارد و قابل اتکا است و همچنان برای تسویه به‌موقع مطالبات و بهبود فرایندهای اداری تلاش خواهیم کرد.

انتهای پیام/