٨٠١ هزار و ۲٧۰ متر مربع از اراضی ملی فارس در آبان ماه ۱۴۰۴ رفع تصرف شد

‌ به گزارش ایلنا، علیرضا روشن ضمیر افزود: در این راستا یک مورد اجرای احکام قطعی به میزان ۵٠٠ مترمربع از اراضی ملی با صدور احکام قضایی به ارزش ٢٠ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.

روشن ضمیر ادامه داد: همچنین ٨٠٠هزار و٧٧٠ مترمربع از اراضی ملی نیز به ارزش ١٧ هزار و ٧۵٨ میلیارد ریال به‌صورت رفع تصرف فوری در استان فارس انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد ٢٣ مورد در این ماه توسط نیرو‌های یگان حفاظت اخطار کتبی به متصرفین داده شده که همگی به واحد حقوقی اداره جهت طرح دعوی ارجاع داده شده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان فارس تاکید کرد: یگان حفاظت این اداره کل با نظارت دقیق و گشت‌زنی‌های مستمر در راستای صیانت از اراضی ملی و دفاع از بیت المال با متصرفان و زمین خوران مماشات نکرده و برخورد قاطع و سخت‌گیرانه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین‌خواری با شماره‌گیری تلفن گویای چهار‌رقمی ۱۶۵۶، دخل‌و‌تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان اعلام کنند.

انتهای پیام/