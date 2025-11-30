دستگیری قاتل ٢٠ ساله متواری در لارستان

خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی لارستان از دستگیری قاتل متواری و همدستش که در شهرستان داراب مرتکب قتل شده بودند، در کمتر از ٢ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد رستمی، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان داراب و متواری شدن قاتل به سمت شهرستان لارستان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مامورین انتظامی شهرستان لارستان با همکاری ماموران شهرستان داراب با اجرای طرح مهار، خودرو قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی آن را متوقف و راننده و سرنشین را دستگیر کردند.

سرهنگ "رستمی" با بیان اینکه قاتل ٢٠ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول ۵٧‌ساله عنوان کرد، گفت: قاتل و همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

 

