دستگیری قاتل ٢٠ ساله متواری در لارستان

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد رستمی، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان داراب و متواری شدن قاتل به سمت شهرستان لارستان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مامورین انتظامی شهرستان لارستان با همکاری ماموران شهرستان داراب با اجرای طرح مهار، خودرو قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی آن را متوقف و راننده و سرنشین را دستگیر کردند.

سرهنگ "رستمی" با بیان اینکه قاتل ٢٠ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول ۵٧‌ساله عنوان کرد، گفت: قاتل و همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

