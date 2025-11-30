خبرگزاری کار ایران
معاون کمیته امداد استان:

۳۱۴ مددجوی گلستانی در کارخانجات، مشاغل صنعتی وبنگاههای اقتصادی گلستان بکارگماری شدند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از بکارگماری ۳۱۴مددجوی این نهاد در کارخانجات ومشاغل صنعتی و بنگاههای اقتصادی استان با بیمه وحقوق قانون کار در ۸ ماهه سالجاری خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، مهدی نظری گفت: کارفرمایان و صاحبان مشاغل دارای مجوز، از ابتدای سال تا کنون ۳۱۴ مددجوی این نهاد را با قید بیمه، حقوق توافقی قانون کار  و ارائه تضمین سه‌ساله بکار گماری کردند. کمیته امداد امام خمینی (ره) سال‌ها است که رویکرد فعالیت‌های خود را از تواندهی به توانمندسازی تغییر داده است و در این مسیر تلاش می‌کند بستر ارتقای زندگی مددجویان را فراهم کند. 

وی با اشاره به برنامه آموزش ومهارت افزایی برای جامعه هدف، افزود: مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغال باید مهارت و توانایی لازم را داشته باشند و همچنین در زمینه‌ای  اقدام به اشتغال‌زایی کنند که آن رشته دارای مزیت‌های اقتصادی باشد. 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان، ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد در توانمندسازی مددجویان ایجاد فرصت شغلی با پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و یا از طریق اشتغال در مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی است که این امر به فراخور شرایط افراد متفاوت است. 

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری مشترک با شهرک‌های صنعتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سالجاری، یادآورشد: اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت رویکردی است که با استفاده از ظرفیت‌های مختلف پیگیری می‌کنیم چراکه اعتقاد داریم در این روش فرصت‌های ایجاد کرامت برای مددجویان بیشتر است. 

نظری، با اشاره به ظرفیت کارفرمایان برای ایجاد فرصت شغلی جامعه هدف، عنوان کرد: در این بخش بسته تشویقی برای کارفرمایان وصاحبان مشاغل در نظر گرفته شده است که براساس این بسته تشویقی، به ازای بکارگیری هر مددجو تسهیلات قرض الحسنه معادل سقف فردی تسهیلات شورای پول و اعتبار پرداخت و یا ۱۰۰درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط این نهاد پرداخت می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه ضریب اطمینان از موفقیت و پایداری شغلی طرح کارفرمایی  در مقایسه با اعطای تسهیلات انفرادی به مددجویان بیشتر است، افزود: همه‌ساله تعدادی از مددجویان تحت حمایت این نهاد حمایتی از طریق اشتغال و خودکفایی و رسیدن به توانمندی از جمع خانوارهای کمیته امداد خارج می‌شوند. 

وی با اشاره به بکارگماری ۲۱۱ نفر در سال گذشته افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون نیز ۳۱۴ نفر از طریق کاریابی توسط صاحبان صنایع و مشاغل بکار گماری شدند که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشتیم.

