رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان:
مراکز آموزشی گلستان در برنامههای پژوهشی مشارکت جدی داشته باشند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان گفت: هفته پژوهش نزدیک است و مراکز آموزشی گلستان در برنامههای پژوهشی استان مشارکت جدی داشته باشند. خواستار ارائه و نمایش دستاوردهای دانشجویی در مراکز آموزشی هستیم.
گزارش ایلنای گلستان، حمید رضا عسگری درنشست هماندیشی رؤسای مراکز آموزش علمیکاربردی استان گفت: بسیج در ادبیات انقلاب اسلامی یادآور رشادتهای مردان و زنانی است که در دفاع از میهن، حماسه آفریدند؛ اما بسیج را نمیتوان تنها در قاب دوران دفاع مقدس محدود کرد. حقیقت بسیج، یک استراتژی دائمی برای مقابله با دشمن در تمامی عرصههاست.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان همچنین با اشاره به نزدیک بودن هفته پژوهش، بر مشارکت فعال مراکز آموزشی در برنامههای پژوهشی استان تأکید کرد و خواستار ارائه و نمایش دستاوردهای دانشجویی در مراکز آموزشی شد.
وی گفت: باتوجه به حضور در جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان، در این جلسه پیشنهاد دادم تا در آییننامهها و شیوهنامههای انتخاب پژوهشگر برتر، شاخصهای مرتبط با رشتههای مهارتی نیز گنجانده شود تا مدرسان و دانشجویان توانمند این حوزه دیده و تشویق شوند.
عسگری با بیان اینکه واحد استانی و ستاد مرکزی تفاهمنامههای متعددی با سازمانهای ملی و استانی منعقد کردهاند، افزود: این تفاهمنامهها فرصت مناسبی برای توسعه همکاریها و تعریف دورههای کوتاهمدت متناسب با نیازهای دستگاهها است. از مراکز آموزشی خواست داریم که در راستای بهرهمندی از این ظرفیت، ارتباط موثر با سازمانهای طرف تفاهمنامه برقرار کنند.
عسگری با تأکید بر اهمیت رصد وضعیت اشتغال دانشآموختگان، اظهار داشت: مراکز آموزشی باید در فرآیندهای پایشی نسبت به تکمیل دقیق فرمهای رصد اشتغال دانشآموختگان اقدام کنند.