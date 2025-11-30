به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳ اعلام کرد: از ظهر یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ تا عصر دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ وزش بادهای شرقی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان موجب مواج شدن دریا خواهد شد.

بر اساس این هشدار، سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شرق و شمال شرق پیش‌بینی‌شده و ارتفاع موج دریا به‌طور قابل‌ملاحظه تا ۱ متر و در برخی نقاط تا ۱.۶ متر خواهد رسید.

در این اطلاعیه، وزش باد نسبتاً شدید‌ و مواج شدن دریا نوع مخاطره و احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و احتمال غرق شدن شناورهای صیادی اثر مخاطره عنوان شد.

هواشناسی مازندران توصیه کرد: قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری دریایی در این بازه زمانی و صیادی نیز تا پایان فعالیت سامانه جوی ممنوع است.

این هشدار باهدف پیشگیری از خسارات احتمالی صادرشده و از تمامی فعالان دریایی استان خواسته‌شده است ضمن رعایت توصیه‌ها، از هرگونه فعالیت در دریا طی این مدت خودداری کنند.

