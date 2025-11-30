خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح زرد دریایی در مازندران؛

وزش باد و مواج شدن دریا فعالیت‌های صیادی و گردشگری را متوقف می‌کند

وزش باد و مواج شدن دریا فعالیت‌های صیادی و گردشگری را متوقف می‌کند
کد خبر : 1720949
لینک کوتاه کپی شد.

هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از ظهر یکشنبه ۹ آذر تا عصر دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ وزش بادهای شرقی موجب مواج شدن دریا می‌شود و فعالیت‌های صیادی و گردشگری دریایی در این مدت ممنوع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳ اعلام کرد: از ظهر یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ تا عصر دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ وزش بادهای شرقی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان موجب مواج شدن دریا خواهد شد.

بر اساس این هشدار، سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شرق و شمال شرق پیش‌بینی‌شده و ارتفاع موج دریا به‌طور قابل‌ملاحظه تا ۱ متر و در برخی نقاط تا ۱.۶ متر خواهد رسید.

در این اطلاعیه، وزش باد نسبتاً شدید‌ و مواج شدن دریا نوع مخاطره و احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و احتمال غرق شدن شناورهای صیادی اثر مخاطره عنوان شد.

هواشناسی مازندران توصیه کرد: قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری دریایی در این بازه زمانی و صیادی نیز تا پایان فعالیت سامانه جوی ممنوع است.

این هشدار باهدف پیشگیری از خسارات احتمالی صادرشده و از تمامی فعالان دریایی استان خواسته‌شده است ضمن رعایت توصیه‌ها، از هرگونه فعالیت در دریا طی این مدت خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود