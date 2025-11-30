آزادی 8 زندانی با اعطای ارفاقات قانونی در اجرای طرح پایش زندانیان

به گزارش ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز در حاشیه نشست طرح پایش پرونده قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج با تشریح نتایج این پایش اعلام کرد: در مرحله استانی، با بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و اعطای ارفاقات قانونی، تعداد 81 نفر رای باز و همچنین 8 مورد مرخصی پایان حبس منجر به آزادی موافقت شد.

وی در ادامه با قدردانی از رسیدگی ویژه مقامات قضایی استان به پرونده‌ها، افزود: اجرای طرح‌های دوره‌ای پایش زندانیان در راستای اولویت اصلی سازمان زندان‌ها با محوریت کاهش جمعیت کیفری و بهبود روند بازگشت زندانیان به جامعه و رسیدگی دقیق‌تر به وضعیت پرونده‌های قضایی در زندان‌های استان ادامه خواهد داشت.

در حاشیه بررسی پایش پرونده زندانیان، مددی دادستان‌ مرکز استان بهمراه دادستان ‌های شهرستان‌ها با حضور فتحی مدیرکل زندان‌های استان و روئسای زندان‌ها و رئیس اداره از بخش‌های مختلف اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی بازدید کردند.

