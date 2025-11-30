خبرگزاری کار ایران
در ندامتگاه مرکزی کرج محقق شد؛

آزادی 8 زندانی با اعطای ارفاقات قانونی در اجرای طرح پایش زندانیان

مدیرکل زندان‌های استان البرز، گفت: نشست طرح پایش پرونده قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز، مدیرکل زندا‌ن‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان و جمعی از مسئولان قضایی و زندان‌ها در ندامتگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز در حاشیه نشست طرح پایش پرونده قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج با تشریح نتایج این پایش اعلام کرد: در مرحله استانی، با بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و اعطای ارفاقات قانونی، تعداد 81 نفر رای باز و همچنین 8 مورد مرخصی پایان حبس منجر به آزادی موافقت شد. 

 وی در ادامه با قدردانی از رسیدگی ویژه مقامات قضایی استان به پرونده‌ها، افزود: اجرای طرح‌های دوره‌ای پایش زندانیان در راستای اولویت اصلی سازمان زندان‌ها با محوریت کاهش جمعیت کیفری و بهبود روند بازگشت زندانیان به جامعه و رسیدگی دقیق‌تر به وضعیت پرونده‌های قضایی در زندان‌های استان ادامه خواهد داشت.

در حاشیه بررسی پایش پرونده زندانیان، مددی دادستان‌ مرکز استان بهمراه دادستان ‌های شهرستان‌ها با حضور فتحی مدیرکل زندان‌های استان و روئسای زندان‌ها و رئیس اداره از بخش‌های مختلف اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی بازدید کردند. 

انتهای پیام/
