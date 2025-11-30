خبرگزاری کار ایران
مرگ مرد جوان بر اثر سقوط خودروی کوییک به رودخانه کارون

سقوط یک خودروی سواری به رودخانه کارون در بامداد یکشنبه، جان مردی ۳۰ ساله را گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام کرد: بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به رودخانه کارون در اهواز، یک نفر جان خود را از دست داد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی توضیح داد: حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه، ۹ آذر، گزارشی از طریق تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک خودروی کوییک با گاردریل میان پل پنجم و سپس سقوط آن به رودخانه دریافت شد.

او افزود: پس از اعزام آمبولانس به محل حادثه، مشخص شد سرنشین خودرو که مردی ۳۰ ساله بود، متأسفانه در جریان این حادثه جان باخته است.

 

