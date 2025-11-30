مرگ مرد جوان بر اثر سقوط خودروی کوییک به رودخانه کارون

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام کرد: بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به رودخانه کارون در اهواز، یک نفر جان خود را از دست داد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی توضیح داد: حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه، ۹ آذر، گزارشی از طریق تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک خودروی کوییک با گاردریل میان پل پنجم و سپس سقوط آن به رودخانه دریافت شد.

او افزود: پس از اعزام آمبولانس به محل حادثه، مشخص شد سرنشین خودرو که مردی ۳۰ ساله بود، متأسفانه در جریان این حادثه جان باخته است.

