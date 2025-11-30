خبرگزاری کار ایران
با حضور نماینده البرز در مجلس مطرح شد؛

طرح بندر خشک پیام و تسریع تکمیل مسیرهای دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام
با حضور نماینده البرز در مجلس شورای اسلامی نشست مشترک مسئولان استان البرز با تأکید بر ملی‌شدن طرح بندر خشک پیام و تسریع تکمیل مسیرهای دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از البرز، نشست مشترک مسئولان عالی استان البرز با هدف بررسی پروژه‌های زیربنایی و راهبردی این منطقه در محل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برگزار شد.

در این جلسه که با حضور علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج و مدیران منطقه ویژه اقتصادی پیام تشکیل شد بر ضرورت راه‌اندازی بندر خشک پیام به‌عنوان یک طرح ملی تأکید شد و روند اجرای پروژه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، از پیگیری و دغدغه‌مندی شیرین‌زاد در طراحی و راه اندازی پروژه احداث بندر خشک در این منطقه به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی توسعه اقتصادی استان و کشور تشکر و قدردانی کرد و در ادامه با توجه به آماده بودن بخشی از زیرساخت‌ها در منطقه ویژه پیام، اجرای این پروژه در آن منطقه را محملی برای ارتقا جایگاه البرز در حمل‌ونقل و لجستیک کشور عنوان کرد. 

علی شیرین‌زاد نیز با تأکید بر اهمیت اقتصادی اجرای این طرح برای کشور، گزارشی از پیگیری‌ها و مذاکرات انجام‌شده با مقامات عالی کشور و مسئولان استانی و شهری ارائه کرد که نقش مؤثری در پیشبرد پروژه داشته است.

در ادامه، مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، با اشاره به اهمیت ملی پروژه، تأکید کرد که طرح بندر خشک پیام باید به‌عنوان یک طرح ملی پیگیری شود و مسیر تخصیص اعتبارات آن نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط تسهیل گردد.

تسریع تکمیل مسیرهای دسترسی به فرودگاه پیام نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات این نشست بود که این موضوع در راستای تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی، اعم از جاده‌ای و هوایی و همچنین آغاز پروازهای برنامه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، به جهت تسریع در راه اندازی و اجرای پروژه‌ بندر خشک منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین دست اندرکاران، مقرر شد کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری کرج، مدیران منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شود.

ماموریت این کارگروه، بررسی حجم پروژه، الزامات اجرایی و چگونگی عملیات و اقدامات لازم خواهد بود.

