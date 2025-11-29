به گزارش ایلنا، علی‌اکبر فقیه افزود: از شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه دست‌کاری در علمک‌های گاز و تجهیزات نصب شده در املاک شخصی خودداری کنند. شهروندان باید در صورت بروز حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره 194 مرکز امداد گاز تماس بگیرند.

وی از همکاری و شکیبایی شهروندان محله‌های تنگک 1، 2 و 3 بوشهر قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: اقدامات لازم برای تعمیرات آسیب‌دیدگی خط اصلی لوله گاز و همچنین رفع مشکلات به وجود آمده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

انتهای پیام/