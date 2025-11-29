خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر خبر داد:

قطع موقت گاز به دلیل آسیب‌دیدگی خط اصلی لوله در محله‌های تنگک

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: جریان گاز در محله‌های تنگک 1، 2 و 3 از امروز شنبه 8 آذر ماه به دلیل آسیب‌دیدگی خط اصلی لوله بر اثر عملیات پیمانکار شرکت آب و فاضلاب قطع شده است. این قطع گاز از ساعت 13 امروز آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت تا تعمیرات اساسی خط اصلی لوله انجام شود.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر فقیه افزود: از شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه دست‌کاری در علمک‌های گاز و تجهیزات نصب شده در املاک شخصی خودداری کنند. شهروندان باید در صورت بروز حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره 194 مرکز امداد گاز تماس بگیرند.

وی از همکاری و شکیبایی شهروندان محله‌های تنگک 1، 2 و 3 بوشهر قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: اقدامات لازم برای تعمیرات آسیب‌دیدگی خط اصلی لوله گاز و همچنین رفع مشکلات به وجود آمده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

