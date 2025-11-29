برخورد رخ به رخ دو خودروی سمند در محور سامان - شهرکرد یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ دو خودروی سواری سمند در محور سامان به شهرکرد کمربندی دانشگاه دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای سامان به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد:نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و رهاسازی مصدومان، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای آنان انجام دادند و پیکر فرد فوت‌شده تحویل عوامل انتظامی داده شد.

