برخورد رخ به رخ دو خودروی سمند در محور سامان - شهرکرد یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۳ مصدوم حادثه تصادف دو خودروی سمند در محور سامان به شهرکرد خبرداد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ دو خودروی سواری سمند در محور سامان به شهرکرد کمربندی دانشگاه دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای سامان به محل اعزام شد.
طاهری بیان کرد:نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، ایمنسازی محل حادثه و رهاسازی مصدومان، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای آنان انجام دادند و پیکر فرد فوتشده تحویل عوامل انتظامی داده شد.