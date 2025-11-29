به گزارش ایلنا، علی بخشی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کنترلی و تشدید کنترل خودروهای حامل بار در جاده‌های ارتباطی، مأموران ایستگاه بازرسی توره موفق شدند در فرایند یک عملیات دقیق و هدفمند، 5 دستگاه تلویزیون قاچاق را که در میان بار پستی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که بازرسی و گشودن مرسولات پستی باید مطابق اصل 25 قانون اساسی انجام شود، بنابراین دستور لازم توسط دادستان صادر و نماینده قضایی ناظر بر اجرای اصل 25 در محل حاضر شد. پس از صدور مجوز رسمی و با حضور نماینده قضایی، بار پست مورد بازرسی تخصصی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان شهرستان اراک اظهار داشت: مأموران با هوشیاری مثال‌زدنی موفق شدند تلویزیون‌های فاقد اسناد گمرکی را از میان مرسولات رسمی پست استخراج کنند. پرونده این کشف در تعزیرات حکومتی تشکیل و حسب دستور دادستان، رسیدگی‌های قانونی در حال انجام است.

بخشی با تقدیر از عملکرد مأموران ایستگاه بازرسی توره، تصریح کرد: هیچ‌گونه پوشش سازمانی، پستی یا دولتی، مانع برخورد قاطع با قاچاق نخواهد شد. در این راستا نظارت بر خودروهای حامل مرسولات رسمی نیز به صورت مستمر و با اتکاء به چارچوب‌های قانونی ادامه می‌یابد.

