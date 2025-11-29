خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان بخش زالیان شهرستان اراک:

تلویزیون‌های قاچاق در میان بار پستی در ایستگاه بازرسی توره کشف شد

تلویزیون‌های قاچاق در میان بار پستی در ایستگاه بازرسی توره کشف شد
کد خبر : 1720606
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان شهرستان اراک گفت: از کشف تلویزیون‌های قاچاق در میان بار پستی توسط مأمورین ایستگاه بازرسی توره - شازند خبر داد. خودروی حامل مرسولات پستی در جاده ارتباطی متوقف شده بود که با توجه به بروز موارد مشکوک، موضوع به دادستانی گزارش شد.

به گزارش ایلنا، علی بخشی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کنترلی و تشدید کنترل خودروهای حامل بار در جاده‌های ارتباطی، مأموران ایستگاه بازرسی توره موفق شدند در فرایند یک عملیات دقیق و هدفمند، 5 دستگاه تلویزیون قاچاق را که در میان بار پستی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که بازرسی و گشودن مرسولات پستی باید مطابق اصل 25 قانون اساسی انجام شود، بنابراین دستور لازم توسط دادستان صادر و نماینده قضایی ناظر بر اجرای اصل 25 در محل حاضر شد. پس از صدور مجوز رسمی و با حضور نماینده قضایی، بار پست مورد بازرسی تخصصی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان شهرستان اراک اظهار داشت: مأموران با هوشیاری مثال‌زدنی موفق شدند تلویزیون‌های فاقد اسناد گمرکی را از میان مرسولات رسمی پست استخراج کنند. پرونده این کشف در تعزیرات حکومتی تشکیل و حسب دستور دادستان، رسیدگی‌های قانونی در حال انجام است.

بخشی با تقدیر از عملکرد مأموران ایستگاه بازرسی توره، تصریح کرد: هیچ‌گونه پوشش سازمانی، پستی یا دولتی، مانع برخورد قاطع با قاچاق نخواهد شد. در این راستا نظارت بر خودروهای حامل مرسولات رسمی نیز به صورت مستمر و با اتکاء به چارچوب‌های قانونی ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود