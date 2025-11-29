دادستان بخش زالیان شهرستان اراک:
تلویزیونهای قاچاق در میان بار پستی در ایستگاه بازرسی توره کشف شد
دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان شهرستان اراک گفت: از کشف تلویزیونهای قاچاق در میان بار پستی توسط مأمورین ایستگاه بازرسی توره - شازند خبر داد. خودروی حامل مرسولات پستی در جاده ارتباطی متوقف شده بود که با توجه به بروز موارد مشکوک، موضوع به دادستانی گزارش شد.
به گزارش ایلنا، علی بخشی افزود: در راستای اجرای سیاستهای کنترلی و تشدید کنترل خودروهای حامل بار در جادههای ارتباطی، مأموران ایستگاه بازرسی توره موفق شدند در فرایند یک عملیات دقیق و هدفمند، 5 دستگاه تلویزیون قاچاق را که در میان بار پستی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که بازرسی و گشودن مرسولات پستی باید مطابق اصل 25 قانون اساسی انجام شود، بنابراین دستور لازم توسط دادستان صادر و نماینده قضایی ناظر بر اجرای اصل 25 در محل حاضر شد. پس از صدور مجوز رسمی و با حضور نماینده قضایی، بار پست مورد بازرسی تخصصی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان شهرستان اراک اظهار داشت: مأموران با هوشیاری مثالزدنی موفق شدند تلویزیونهای فاقد اسناد گمرکی را از میان مرسولات رسمی پست استخراج کنند. پرونده این کشف در تعزیرات حکومتی تشکیل و حسب دستور دادستان، رسیدگیهای قانونی در حال انجام است.
بخشی با تقدیر از عملکرد مأموران ایستگاه بازرسی توره، تصریح کرد: هیچگونه پوشش سازمانی، پستی یا دولتی، مانع برخورد قاطع با قاچاق نخواهد شد. در این راستا نظارت بر خودروهای حامل مرسولات رسمی نیز به صورت مستمر و با اتکاء به چارچوبهای قانونی ادامه مییابد.