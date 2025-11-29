به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای اداری استان مرکزی، افزود: در ارتباط با بودجه سال آینده، باید این موضوع را در نظر داشت که فرصت محدودی برای تقدیم لایحه بودجه از دولت به مجلس وجود دارد و در این راستا دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت استفاده کنند. مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با پیگیری و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، ردیف‌های اعتباری پروژه‌های استان را افزایش دهند یا برای پروژه‌های جدید ردیف ایجاد کنند.

وی ادامه داد: اگر پروژه‌ای ماده 23 دریافت کرده است باید برای آن ردیف بودجه ایجاد شود و اگر هنوز ماده 21 اخذ نشده، می‌توان با مطالعه و پیگیری لازم زمینه اخذ ماده 23 را فراهم کرد. هر دستگاه اجرایی که بتواند در این فرصت کوتاه یک ردیف جدید به قانون بودجه اضافه کند، نشان‌دهنده تلاش و پیگیری مدیر آن دستگاه اجرایی خواهد بود. اضافه شدن ردیف جدید در قانون بودجه اقدام دشواری است، اما اکنون فضای مناسبی در دولت وجود دارد که باید از آن برای توسعه استان بهره برد.

تلاش برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی

استاندار مرکزی اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی در بازه زمانی سال‌های اخیر، مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش‌های منسجمی با همراهی مردم برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به خصوص در بخش راه‌ها و محورهای مواصلاتی داشته‌اند. در این راستا با همت گروهی و مدیریت کارآمد، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. برخی از پروژه‌های عمرانی استان تعطیل شده بود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از تعطیلی خارج شد و در حال اتمام یا بهره‌برداری هستند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی مسائل معیشتی مردم مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که فشارهای اقتصادی باید به صورت متوازن میان تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده توزیع شود تا امکان عبور از شرایط دشوار فراهم شود. شرایط معیشتی مردم سخت است و کشور در جنگ اقتصادی و سایبری قرار دارد. فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی مسئول موظفند برای مقابله با گران‌فروشی و تنظیم بازار تلاش کنند و در این راستا هیچ‌گونه عذری پذیرفته نیست.

وی به موضوع خرید هواپیمای ملکی و همچنین پیشرفت‌های حوزه انرژی خورشیدی استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: دومین هواپیمای ملکی خریداری شده وارد استان شده و پروازهای داخلی به خصوص مسیر مشهد مقدس به زودی برقرار خواهد شد که این رویداد اتفاقی مهم برای استان مرکزی محسوب می‌شود. در بخش انرژی خورشیدی نیز با همت مدیران و فرمانداران، این استان توانسته جایگاه نخست کشور را کسب کند و برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش محقق خواهد شد.

مصرف آب باید با شرایط موجود تناسب داشته باشد و مدیریت شود

استاندار مرکزی به وضعیت خشکسالی در کشور اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: شرایط بارندگی در پاییز کمتر از نرمال بوده است و چه بسا این شدیدترین خشکسالی تاریخ ایران باشد. مصرف آب باید با شرایط موجود تناسب داشته باشد و مدیریت شود. دستگاه‌های اجرایی و مردم موظفند الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. برنامه سازگاری با کم‌آبی به تصویب شورای عالی آب رسیده و باید با بهره‌وری حداکثری از منابع محدود موجود، اولویت‌های بخش کشاورزی مشخص شود.

زندیه‌وکیلی به موضوع مصرف گاز و اعمال جریمه برای مصرف بیش از حد اشاره کرده و ابراز داشت: اگر مصرف گاز نسبت به سال 1401 بیش از 20 درصد کاهش نیابد، جریمه در نظر گرفته خواهد شد. کاهش مصرف از طریق هوشمندسازی و تعمیر موتورخانه‌ها امکان‌پذیر است و این اقدامات به صورت رایگان انجام می‌شود. موضوع مدیریت بهینه مصرف گاز باید در اولویت اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین در اولویت فعالیت‌های مردم قرار گیرد.

وی به موضوع تصمیمات مدیریتی و ضرورت دیدگاه‌های عادلانه در اتخاذ این تصمیمات اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: نگاه عادلانه در تصمیمات مدیریتی ضروری است. در این راستا شرایط نباید به گونه‌ای باشد که برخی دستگاه‌های اجرایی کاملاً آزاد باشند و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر با حجم بالای کار مواجه شوند. بلکه باید تقسیم وظایف و کارکردها به صورت متوازن در میان دستگاه‌های اجرایی انجام گرد.

رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطلوب نیست

استاندار مرکزی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفت: رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور و این استان مطلوب نیست. طبق آمار اسفند ماه سال گذشته، استان مرکزی در بسیاری از شاخص‌ها رتبه پایین‌تری داشته است که باید با تلاش مضاعف این وضعیت اصلاح شود. رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی اهمیت بسزایی دارد و باید برای افزایش رضایتمندی مردم تلاش‌های ویژه‌ای به کار گرفته شود.

زندیه‌وکیلی افزود: در دستگاه‌های اجرایی صرف انجام وظایف قانونی کافی نیست و مدیران این دستگاه‌ها باید در تبیین اقدامات خود برای مردم وقت بگذارند و پاسخگوی مطالبات باشند. مردم استان مرکزی به دلیل روحیه مطالبه‌گری و آشنایی با حقوق خود، نیازمند توضیح و تشریح عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستند و این امر باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی باید در اولویت اقدامات و فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی از متوسط رضایتمندی پایین‌تر هستند و به آنها ابلاغ شده که باید در این زمینه اقدامات اصلاحی انجام دهند. رضایت مردم 2 جنبه دارد، یک جنبه انجام وظایف و جنبه دیگر نحوه ارتباط و پاسخگویی به مردم است که هر 2 باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا کارمند یا مدیری که اخلاق مناسب ندارد و موجب نارضایتی مردم می‌شود نباید در جایگاه ارتباط مستقیم با ارباب رجوع قرار گیرد.

رضایتمندی مردم برای توسعه بسیار مهم است

استاندار مرکزی اظهار داشت: رضایتمندی مردم برای توسعه بسیار مهم است و مدیران باید شخصاً برای ارتقاء این شاخص زمان بگذارند و با مراجعه مستقیم به دستگاه‌های اجرایی، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. اقدامات عمرانی و توسعه‌ای در استان در حال انجام است اما باید همزمان رضایت مردم نیز افزایش یابد. عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی باید به درستی اطلاع‌رسانی شود و نباید اجازه داد فضای رسانه‌ای مجازی با انتشار اخبار منفی، تصویر نادرستی از خدمات ارائه شده ایجاد کند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا به اقتصاد استان مرکزی آسیب می‌زند. با وجود مقاومت‌ها، این استان از هفته جاری به تعطیلی پنجشنبه‌ها پیوسته است اما هدف اصلی این تعطیلی‌ها کاهش مصرف انرژی است. در این راستا دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هر هفته روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر سیستم‌های گرمایشی خود را خاموش کرده و شنبه صبح روشن کنند تا همزمان با تعطیلی، مصرف انرژی نیز کاهش یابد.

وی بر ضرورت تشکیل کارگروه داخلی کنترل مصرف انرژی در هر دستگاه اجرایی استان مرکزی تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: هر دستگاه اجرایی باید کارگروه داخلی برای کنترل مصرف انرژی تشکیل دهد. تشکیل چنین کارگروهی هر چند از نظر عددی کوچک باشد، اما از نظر فرهنگ‌سازی اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد تمامی دستگاه‌های اجرایی به موضوع صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی متعهد هستند.

تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تعطیلی‌ها و دورکاری به رؤسای دستگاه‌های اجرایی واگذار شد

استاندار مرکزی تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تعطیلی‌ها و دورکاری ادارات به رؤسای دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است و در این راستا هر بخش خدمات‌رسان باید با توجه به نیاز مردم فعالیت خود را ادامه دهد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز با توجه به شرایط امتحانات و برنامه‌های آموزشی، اختیار دارند که نحوه فعالیت خود را مشخص کنند و هدف اصلی در تمامی دستگاه‌های اجرایی باید حفظ رضایت مردم باشد.

