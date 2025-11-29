ایستگاه دوم تقویت فشار گاز شهرک صنعتی خیرآباد اراک وارد مدار شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی افزود: ظرفیت ایستگاه دوم تقویت فشار گاز شهرک صنعتی خیرآباد 30 هزار مترمکعب است و با استفاده از تجهیزات بروز و استانداردهای فنی روز کشور طراحی و اجرای شده و وارد مدار شده است.

وی ادامه داد: این پروژه نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی دارد و راه‌اندازی آن امکان توزیع مطلوب‌تر گاز و جلوگیری از افت فشار در ساعات اوج مصرف را فراهم می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار داشت: ایستگاه دوم تقویت فشار شهرک صنعتی خیرآباد با هدف ارتقاء ضریب اطمینان در توزیع گاز، پاسخگویی به نیاز روزافزون صنایع و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به بهره‌برداری رسید.

سمیعی تصریح کرد: با بهره‌برداری از ایستگاه دوم تقویت فشار گاز شهرک صنعتی خیرآباد، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های انرژی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و تثبیت فعالیت صنایع در شهرک صنعتی خیرآباد فراهم می‌شود.

وی بیان داشت: توسعه متوازن شبکه گازرسانی، افزایش پایداری و ارتقاء ایمنی خطوط انتقال از اولویت‌های اصلی این شرکت است و اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط استان مرکزی نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

