مدیرکل راهداری استان خبر داد:
پایان عملیات اجرایی پروژه حذف گردنه سیبک در استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی از پایان یک پروژه راهسازی در محورهای مواصلاتی این استان و حذف یکی از نقاط حادثهخیز جادهای خبر داد و گفت: پروژه باند جدید محور سنجان تا خانهمیران و حذف گردنه سیبک تکمیل شد. عملیات اجرایی این پروژه به پایان رسیده و آماده بهرهبرداری است.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: جزئیات اجرایی پروژه حذف گردنه سیبک شامل 5.5 کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت، نصب نیوجرسی، احداث روشنایی طولی، نصب تابلوها و علائم هشداردهنده و خطکشی است. برای بهرهبرداری از این پروژه نیز 950 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: همچنین یک زیرگذر نیز در تقاطع روستای خانهمیران برای دسترسی ایمن اهالی احداث شده است. این زیرگذر با استفاده از باکسهای پیشساخته بتنی ظرف 48 ساعت احداث شد که رکوردی قابل توجه در حوزه فعالیتهای عمرانی محسوب میشود. ارزش این زیرگذر حدود 250 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: با تکمیل پروژه باند جدید محور سنجان تا خانهمیران و حذف گردنه سیبک به عنوان یکی از نقاط حادثهخیز جادهای، امید است گامی موثر در کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن برداشته شود و رضایت شهروندان افزایش یابد.