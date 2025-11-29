مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین خبر داد؛
تصویب پرداخت 28.5 همت تسهیلات به 253 طرح در سفر رئیسجمهور
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: 315 طرح پیشنهادی اولیه برای پرداخت 39.6 تسهیلات سفر ریاستجمهوری در نظر گرفته شده بود که در نهایت پرداخت 28.5 همت تسهیلات به 253 طرح در نهاد ریاست جمهوری تصویب شد. همچنین 62 طرح از جمله پروژههای مهم حوزه گردشگری که از اولویتهای توسعه استان هستند، از چرخه تصویب خارج شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخزاد عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین گفت: با هماهنگی بانکها و دستگاههای اجرایی 315 طرح پیشنهادی اولیه برای پرداخت 39.6 تسهیلات سفر ریاستجمهوری در نظر گرفته شده بود که در نهایت پرداخت 28.5 همت تسهیلات به 253 طرح در نهاد ریاست جمهوری تصویب شد.
وی افزود: معیار تصویب طرحهای اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد طرحها اعلام شده و اینک با گذشت چهار ماه، بازنگری در لیست طرحها به دلیل تغییرات در شرایط متقاضیان و اولویتهای استان ضروری تشخیص داده شده است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین تصریح کرد: با گذشت بیش از چهار ماه از معرفی اولیه طرحها، احتمال تغییر در ارقام درخواستی یا انصراف برخی متقاضیان وجود دارد، همچنین 62 طرح از جمله پروژههای مهم حوزه گردشگری که از اولویتهای توسعه استان هستند، از چرخه تصویب خارج شدهاند.
فرخزاد با تاکید بر تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی طرحهای اولویتدار دریافت تسهیلات سفر رئیسجمهور گفت: پیشنهاد ما این است که کمیتهای متشکل از نمایندگان اداره کل اقتصاد و دارایی، شورای هماهنگی بانکها، دستگاههای اجرایی مربوطه و استانداری تشکیل شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل این کمیته، بازنگری در تعداد، مبلغ و نوع طرحها با توجه به اولویتهای جدید و هماهنگی با نهاد ریاست جمهوری برای تغییرات لازم است، این بازنگری با هدف تخصیص بهینه و کارآمد منابع ثابت 28.5 همتی و حمایت از پروژههای دارای اولویت استان انجام خواهد شد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین بر لزوم تعیین سازوکار پرداخت سریع تسهیلات به واحدهای تولیدی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال تأکید کرد و گفت: علاوه بر طرحهای مصوب، 30 تا 40 طرح نیز به عنوان پروندههای ذخیره یا رزرو به ارزش حدود دو همت وجود دارد که اجرای آنها در سفرهای استاندار مصوب شده است.