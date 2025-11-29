خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعاتی پیش رخ داد:

قاتل خاموش، جان دومین قربانی خود را در یک باغ تفریحی در یاسوج گرفت

قاتل خاموش، جان دومین قربانی خود را در یک باغ تفریحی در یاسوج گرفت
کد خبر : 1720533
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از دومین قربانی قاتل خاموش در این استان طی سال جاری خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "پرویز غفارفرد" در گفت و گو با رسانه ها با بیان اینکه صبح امروز دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید، افزود: در ساعت ۱۰:۱۶ صبح امروز شنبه هشتم آذرماه، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در محدوده خیابان جمهوری یاسوج – باغ تفریحی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. بلافاصله نزدیک‌ترین پایگاه امدادی به محل اعزام شد، اما متأسفانه فرد حادثه‌ دیده قبل از رسیدن تکنسین‌های اورژانس فوت کرده بود.

وی گفت: پیکر وی جهت طی مراحل قانونی توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: این حادثه، دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت منوکسیدکربن در روزهای اخیر در این استان است.

غفارفرد با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی در این زمینه، یادآورشد: منوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است که می‌تواند در مدت کوتاه منجر به بی‌هوشی، مسمومیت شدید و مرگ خاموش شود.

وی افزود: مشاهده علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی غیرعادی باید زنگ خطر برای خروج سریع از محیط و تماس فوری با شماره ۱۱۵ باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود