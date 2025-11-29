قاتل خاموش، جان دومین قربانی خود را در یک باغ تفریحی در یاسوج گرفت

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "پرویز غفارفرد" در گفت و گو با رسانه ها با بیان اینکه صبح امروز دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید، افزود: در ساعت ۱۰:۱۶ صبح امروز شنبه هشتم آذرماه، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در محدوده خیابان جمهوری یاسوج – باغ تفریحی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. بلافاصله نزدیک‌ترین پایگاه امدادی به محل اعزام شد، اما متأسفانه فرد حادثه‌ دیده قبل از رسیدن تکنسین‌های اورژانس فوت کرده بود.

وی گفت: پیکر وی جهت طی مراحل قانونی توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: این حادثه، دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت منوکسیدکربن در روزهای اخیر در این استان است.

غفارفرد با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی در این زمینه، یادآورشد: منوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است که می‌تواند در مدت کوتاه منجر به بی‌هوشی، مسمومیت شدید و مرگ خاموش شود.

وی افزود: مشاهده علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی غیرعادی باید زنگ خطر برای خروج سریع از محیط و تماس فوری با شماره ۱۱۵ باشد.

انتهای پیام/