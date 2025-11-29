کشف ۱۰ تن برنج احتکار شده در دهدشت

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ،"سرهنگ سیدمحمد موسوی" در گفت و گو با رسانه ها با تشریح چگونگی کشف و ضبط برنج های احتکار شده در شهرستان کهگیلویه ، گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در شهر دهدشت و با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه، انبار احتکار کالاهای اساسی در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و پس از بازرسی، ۱۰ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی هشت میلیارد ریال از این انبار کشف شد.

موسوی با اشاره به معرفی صاحب کالاها به دستگاه قضایی، اظهارداشت: برخورد قاطعانه با قاچاق و احتکار کالا در اولویت برنامه های پلیس است.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد.

شهر دهدشت مرکز این شهرستان متاسفانه از محرومیت های بسیاری رنج می برد.

