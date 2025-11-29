به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی نسبت به تداوم و تشدید آلودگی هوا در این استان طی سه روز آینده هشدار داد.

حقی‌آبی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از امروز تا پایان روز سه‌شنبه، استان تحت تأثیر پایداری بسیار شدید جوی قرار می‌گیرد و همین شرایط موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به الگوی کم‌سابقه فشار در سطوح میانی و پایین جو افزود: نفوذ و تقویت پرارتفاع سطوح میانی همراه با وزش بادهای موافق در لایه‌های پایینی جو، ظرفیت انباشت آلاینده‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده و امکان تهویه طبیعی هوا را محدود کرده است.

به گفته حقی‌آبی، پیامد این شرایط جوی طی روزهای آینده، کاهش محسوس کیفیت هوا برای تمام گروه‌ها خواهد بود.

این مسئول تأکید کرد: ضروری است شهروندان تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به کنترل و کاهش منابع آلاینده، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، ترافیکی و عمرانی اقدام کنند.

جزئیات پیش‌بینی روزانه هوای البرز

بر اساس جداول منتشرشده توسط اداره‌کل هواشناسی البرز؛ شنبه (۸ دی) آسمان استان صاف تا کمی ابری، افزایش تدریجی آلاینده‌ها، وزش باد ملایم - حداکثر دما حدود ۱۸ درجه گزارش شده است.

همچنین برای روز یکشنبه (۹ دی): آسمان صاف، انباشت آلاینده، تداوم پایداری – حداکثر دما ۱۸ درجه؛ روز دوشنبه (۱۰ دی): آسمان صاف تا کمی ابری، رشد آلاینده‌ها، وزش باد خفیف – حداکثر دما ۱۹ درجه؛ روز سه‌شنبه (۱۱ دی): آسمان صاف با افزایش آلودگی، کاهش کیفیت هوا – حداکثر دما ۱۶ درجه و برای روز چهارشنبه (۱۲ دی): افزایش ابر، وزش باد و احتمال کاهش آلاینده‌ها – حداکثر دما ۱۷ درجه، پیش‌بینی شده است.

این الگوها نشان می‌دهد که اوج آلودگی تا عصر سه‌شنبه ادامه دارد و تنها از روز چهارشنبه احتمال کاهش تدریجی آلاینده‌ها وجود دارد.

پیامدهای تعطیلی و تصمیمات مدیریتی

آلودگی شدید هوای البرز طی هفته گذشته موجب تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و دورکاری کارمندان شد. امروز نیز با تصمیم کارگروه آلودگی هوا، مهدکودک‌ها تعطیل و مدارس مقطع ابتدایی غیرحضوری شدند.

هواشناسی البرز از شهروندان، دستگاه‌های اجرایی، صنایع، پیمانکاران عمرانی و ناوگان حمل‌ونقل خواسته است با رعایت توصیه‌های کاهش آلودگی، از تشدید شرایط ناسالم جلوگیری کنند.

انتهای پیام/