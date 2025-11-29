خبرگزاری کار ایران
عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان:

منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند دروازه امن برای تجارت خارجی و شکوفایی گلستان باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان گلستان تأکید کرد: با توجه به اینکه تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده است، تحقق شعار سال بدون هم‌افزایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند دروازه امن برای تجارت خارجی و شکوفایی گلستان باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، رسول گرگیج با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری مولد در استان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بخش تولید، موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در گلستان است و این امر می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید داخلی، میزان وابستگی کشور به واردات را به‌طور مشخص کاهش دهد. 

وی در ادامه افزود: متأسفانه تولیدکنندگان استان همچنان با موانعی چون نرخ بهره بالای ۲۳ درصد روبه‌رو هستند که تهدیدی جدی برای تداوم تولید به‌شمار می‌رود. تداوم این شرایط به‌طور قطع منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی، کاهش سودآوری و افزایش زیان تولیدکنندگان خواهد شد. 

گرگیج با تأکید بر نقش قانون‌گذاری هدفمند در حمایت از تولید گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قوانین کارآمد و تسهیل‌گر، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند. هر اقدامی در جهت توسعه اشتغال، در واقع گامی مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی جامعه است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، منطقه آزاد اینچه‌برون را ظرفیتی بی‌بدیل برای شکوفایی اقتصادی شمال کشور دانست و اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر، زیرساخت‌های مطمئن و پایدار در این منطقه فراهم شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با اطمینان کامل وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند. اینچه‌برون واقع در مرز امن شمال شرق کشور، از فرصت‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و می‌تواند به کانون تجارت بین‌الملل گلستان تبدیل شود. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استان گلستان سالانه بیش از پنج میلیون تُن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و این ظرفیت عظیم می‌تواند در چارچوب دیپلماسی اقتصادی فعال، به بازارهای وسیع کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای میانه با جمعیت چندصد میلیونی صادر شود. 

گرگیج در پایان تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی اقتصاد ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده است، منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند با تبدیل‌شدن به دروازه امن تجارت خارجی، نقشی حیاتی در تقویت اقتصاد ملی و شکوفایی گلستان ایفا کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
