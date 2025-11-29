خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس رشت و خمام در مجلس هشدار داد:

پیگیری فوری برای رفع بلاتکلیفی بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

پیگیری فوری برای رفع بلاتکلیفی بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
کد خبر : 1720485
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده رشت و خمام در مجلس با هشدار نسبت به وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعلام کرد که تا تعیین‌ تکلیف نهایی این قرارداد، موضوع را از طریق مجلس و دستگاه‌های ذی‌ ربط پیگیری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس رشت و خمام با اشاره به شرایط دشوار بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی آنان هشدار داد و اظهار کرد: با پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی در تاریخ ۳۰ آبان و عدم تعیین‌تکلیف آن، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بلاتکلیفی هستند. این وضعیت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی قابل قبول نیست. بسیاری از آنان بیمارند، هزینه‌های درمانی سنگین دارند و نبود بیمه تکمیلی یعنی پرداخت آزاد و فشار مضاعف بر زندگی‌شان.

کوچکی نژاد افزود: در استان گیلان به‌تنهایی حدود ۲۵۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی وجود دارد. این جمعیت گسترده در حال حاضر هیچ پوشش تکمیلی درمانی ندارند و این موضوع به یک معضل جدی و ملی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری برای حل این مشکل ادامه داد: پیگیری تعیین‌تکلیف سریع این قرارداد را از طریق مجلس و نهادهای ذی‌ربط انجام می‌دهم. بازنشستگان نباید حتی یک روز بدون حمایت درمانی بمانند.

کوچکی نژاد همچنین اعلام کرد که موضوع به صورت ویژه از طریق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی در حال پیگیری است و بر ضرورت تسریع در امضای قرارداد جدید میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه‌گر تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود