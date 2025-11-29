نماینده مجلس رشت و خمام در مجلس هشدار داد:
پیگیری فوری برای رفع بلاتکلیفی بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده رشت و خمام در مجلس با هشدار نسبت به وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی اعلام کرد که تا تعیین تکلیف نهایی این قرارداد، موضوع را از طریق مجلس و دستگاههای ذی ربط پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس رشت و خمام با اشاره به شرایط دشوار بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی آنان هشدار داد و اظهار کرد: با پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی در تاریخ ۳۰ آبان و عدم تعیینتکلیف آن، بازنشستگان و مستمریبگیران در بلاتکلیفی هستند. این وضعیت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی قابل قبول نیست. بسیاری از آنان بیمارند، هزینههای درمانی سنگین دارند و نبود بیمه تکمیلی یعنی پرداخت آزاد و فشار مضاعف بر زندگیشان.
کوچکی نژاد افزود: در استان گیلان بهتنهایی حدود ۲۵۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی وجود دارد. این جمعیت گسترده در حال حاضر هیچ پوشش تکمیلی درمانی ندارند و این موضوع به یک معضل جدی و ملی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری برای حل این مشکل ادامه داد: پیگیری تعیینتکلیف سریع این قرارداد را از طریق مجلس و نهادهای ذیربط انجام میدهم. بازنشستگان نباید حتی یک روز بدون حمایت درمانی بمانند.
کوچکی نژاد همچنین اعلام کرد که موضوع به صورت ویژه از طریق مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی در حال پیگیری است و بر ضرورت تسریع در امضای قرارداد جدید میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمهگر تاکید کرد.