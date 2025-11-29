خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز البرز:

کالیبراسیون بیش از ۵۵۰۰ تجهیز اندازه‌گیری گاز در البرز/ ارتقای ایمنی و دقت شبکه در نیمه نخست سال

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اعلام کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری بیش از پنج هزار و ۵۵۰ مورد از تجهیزات اندازه‌گیری شامل کنتورهای توربینی و دیافراگمی، تصحیح‌کننده‌ها و گیج‌های فشار و دما کالیبره و تعمیر شده است؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری و ارتقای ایمنی شبکه گاز دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیدرضا غفاریان مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و پایش تجهیزات اندازه‌گیری گاز، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری جمعاً ۵ هزار و ۵۵۲ مورد از تجهیزات شامل کنتورهای توربینی و دیافراگمی، تصحیح‌کننده‌ها و گیج‌های فشار و دما کالیبره یا تعمیر شده است.

به گفته این مسئول از این تعداد ۱۹۷ کنتور توربینی، چهار هزار کنتور دیافراگمی، ۱۶۱ تصحیح‌کننده، ۵۲ گازسنج و بوسنج و یک‌هزار و ۱۱۲ گیج فشار و دما مورد بازبینی، تعمیر و کالیبراسیون قرار گرفته‌اند.

غفاریان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر تجهیزات اندازه‌گیری برای حفظ استاندارد شبکه گاز افزود: طی این مدت ۲۹۸ مورد بازدید و تنظیم تصحیح‌کننده در ایستگاه‌های عمده صنعتی انجام شده و ۱۲ ایستگاه نیز راه‌اندازی شده است که نقش قابل‌توجهی در تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و پشتیبانی از صنایع استان دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز همچنین از ۱۵ بازدید تخصصی مشترک با شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از ایستگاه‌های CGS خبر داد و گفت که این بررسی‌ها موجب ارتقای ایمنی و هماهنگی عملیاتی در شبکه گاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات با هدف بهبود کارایی، افزایش ضریب اطمینان و کاهش خطای اندازه‌گیری انجام شده، افزود: روند ارتقایی این برنامه‌ها در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

