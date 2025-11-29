خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

ثبت هزار مورد درمان سرپایی آنفلوآنزا در شوش از ابتدای پاییز امسال

مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش از افزایش چشم‌گیر مراجعات بیماران با علائم آنفلوآنزا خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای آبان تاکنون هزار بیمار به‌صورت سرپایی درمان و ۱۰۰ نفر نیز بستری شده‌اند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش از رشد قابل توجه شمار مبتلایان به علائم آنفلوآنزا در این شهرستان طی هفته‌های اخیر خبر داد.

مالک سعد امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: «با شدت گرفتن موارد ابتلا، مراکز درمانی و بیمارستان نظام مافی در حالت آماده‌باش قرار دارند.»

به گفته او، از ابتدای آبان تاکنون یک‌هزار بیمار دارای علائمی چون تب، لرز، سرفه و تنگی‌نفس به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند. همچنین در همین مدت ۱۰۰ بیمار به دلیل شدت علائم در بیمارستان نظام مافی شوش بستری و تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

دکتر سعد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی از شهروندان خواست در اماکن شلوغ از ماسک استفاده کنند و با تزریق واکسن آنفلوآنزا، خطر ابتلا و انتقال بیماری را کاهش دهند. او افزود: «رعایت اصول بهداشتی و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی نقشی اساسی در پیشگیری از گسترش بیماری دارد.»

