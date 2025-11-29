از ابتدای سال جاری ۳۲ مورد آتش سوزی در مناطق جنگلی استان گزارش شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کامران فرمان‌پور روز شنبه هشتم آذر ماه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه موضوع اطفای حریق در سطح استان جدی‌تر شده و در این راستا کارگاه‌های آموزشی در حال برگزاری است اظهار داشت: در زمان اطفای حریق، حیات وحش به طور ناخودآگاه در سطح مناطق پراکنده می‌شود و به محض اطفا به زیستگاه اصلی خود برمی گردد اما پس از آن، زیستگاه‌ها دارای شرایط نخستین نیستند و حیات وحش با مخاطراتی مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: آتش سوزی بستر گیاهی را کاملا از بین می‌برد و این مشکل در نهایت باعث کوچ حیات وحش خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در خصوص اطفای حریق در سطح مناطق استان اظهار داشت: در این راستا با تشکیل گروه‌های ویژه به محض وقوع آتش سوزی در کمترین زمان ممکن اطفا انجام گرفت و بر این اساس با برآورد خسارت وارد شده و اعلام نیازهای تجهیزاتی، مقرر شد بودجه مورد نیاز جهت مقابله و پیشگیری در اختیار این اداره کل قرار گیرد.

فرمان‌پور براساس برنامه ریزی‌های سازمان حفاظت محیط زیست جهت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد و پارک ملی «بمو» به عنوان پایلوت اطفای حریق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد وسعتی بالغ بر ۷۰ هزار هکتار منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی است افزود: با توجه به حریق‌های این منطقه و همکاری معاونت محیط معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان، سفیدکوه به عنوان پایلوت اطفای حریق معرفی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اظهار داشت: حفظ و حراست منطقه زاگرس در اولویت برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در حوزه آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع این منطقه تمرکز شده است.

وی تاکید کرد: اکنون این دغدغه ایجاد شده که زاگرس با توجه به تمام مزایایی که برای کشور از لحاظ توزیع منابع آبی، جنگل، مراتع و سایر موارد دارد باید حراست شود که در این راستا تلاش می‌شود با کاهش و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی کمترین آسیب به مناطق وارد شود.

فرمان‌پور ادامه داد: در این خصوص نیز نشست هم اندیشی و مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس در حوزه مناطق تحت مدیریت محیط زیست هفته جاری به میزبانی خرم آباد برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تمرکز دولت چهاردهم بر مشارکت‌های عمومی افزود: مشارکت مردمی برای حفاظت از طبیعت بسیار تاثیرگذار است چراکه مسائل زاگرس از حوزه تحقیقاتی عبور کرده و اکنون نیازمند اقدامات مدیریتی، عملیاتی و تجهیزات است.

وی با اشاره به هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال هوشمندسازی مناطق است تا واکنش‌ها جهت حفاظت مناطق تسریع شود.

فرمان‌پور با اشاره به تخصیص اعتبارات در حوزه اطفای حریق عنوان کرد: تلاش می‌شود تشکل‌های زیست محیطی و سمن‌های فعال در حوزه اطفای حریق و جوامع محلی تجهیز شوند تا در زمان آتش سوزی‌ها با استفاده از تجهیزات مورد نیاز اقدامات به موقع انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: تاکنون هیچ اعتبار نقدی و غیرنقدی در حوزه مدیریت بحران و اطفای حریق از طرف استان به محیط زیست اختصاص نیافته است.

به گفته فرمان‌پور از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ مورد آتش سوزی در سطح مناطق تحت مدیریت استان گزارش شده که از این تعداد ۶ مورد آتش سوزی کاه و کلش بود و بجز در هنگام جنگ، ۲۰هکتار از منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد دچار خسارت آتش سوزی شد.

وی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد یکی از زیستگاه‌های غنی حیات وحش در این استان است افزود: به دلیل سخت‌گذر و مرتفع بودن بخش‌هایی از حاشیه منطقه، عملیات اطفا با دشواری انجام گرفت اما نهایتا با تلاش نیروهای اعزامی قبل از اینکه به سایر مناطق سرایت کند مهار شد.

