معاون استانداری البرز:
رسیدگی به مشکلات کرج–کندوان با کارگروه ویژه و تصمیمگیری متمرکز سرعت میگیرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تشریح رویکرد جدید استان در مدیریت محور کرج–کندوان گفت: با تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی این محور به دستور استاندار، رسیدگی به موضوعات ایمنی، ترافیک، خدماترسانی و مسائل زیستمحیطی در مسیر واحد و بدون موازیکاری دنبال میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به رویکرد استاندار در رفع مشکلات محور راهبردی کرج–کندوان گفت: کارگروه ویژه ساماندهی این محور با دستور مستقیم استاندار تشکیل شده و اکنون بسیاری از موضوعات مرتبط با بخش آسارا در این چارچوب و بهصورت تخصصی در حال بررسی است.
صفری با بیان اینکه محور کرج–کندوان یکی از مسیرهای مهم و حساس کشور به شمار میرود، تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد مسیر واحد برای تصمیمگیری، جلوگیری از موازیکاری و تسریع روند رسیدگی به چالشهای منطقه است. او گفت موضوعاتی مانند ایمنی مسیر، مدیریت ترافیک، خدماترسانی و مسائل زیستمحیطی با جدیت در این ساختار جدید در حال پیگیری است.
معاون عمرانی استانداری با اشاره به مسائل داخلی بخش آسارا، خواستار همراهی و تسهیلگری تمامی دستگاههای دولتی، خصوصی و محلی شد و ادامه داد: در حوزه پسماند، لازم است تمامی ظرفیتها پای کار بیایند تا مدیریت اصولی پسماند و ساماندهی آن در بخش آسارا به جریان بیفتد. به گفته او، این موضوع نباید تنها بر دوش یک دستگاه گذاشته شود و نیازمند همکاری جمعی است.
صفری در ادامه به وضعیت انشعابات پرداخت و افزود: در حوزه گاز، پرونده املاک خارج از بافت در مسیر قانونی خود در حال پیگیری است؛ اما اصلیترین چالش مربوط به انشعابات برق است.
وی با تشریح روند صدور مجوزها توضیح داد: با توجه به تصویب طرحها در کارگروه بازنگری طرح هادی روستاها در استانداری، نیازی به استعلام مجدد برای واگذاری انشعابات داخل بافت وجود ندارد و دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس مصوبات، بدون طی فرایندهای اضافی نسبت به ارائه انشعاب اقدام کنند.
معاون عمرانی استانداری البرز این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل امور مردم و کاهش بروکراسیهای غیرضروری دانست و گفت که اجرای این رویکرد میتواند رضایتمندی عمومی را افزایش دهد و روند ساختوسازهای قانونی در روستاهای بخش آسارا را سرعت بخشد.