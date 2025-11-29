پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین واحدیان امروز درآئین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت،اظهار کرد: موضوع کنترل ترافیک به‌ویژه در هسته مرکزی شهر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری، بوده است که خوشبختانه با تلاش همکاران حوزه عمران شهرداری، بازنگری نهایی طرح جامع ترافیک شهر در سال ۱۴۰۱ انجام شدو درسال ۱۴۰۲ به تصویب وزارت کشور رسید.

وی افزود: این طرح چراغ راهی برای اقدامات زیرساختی و نرم‌افزاری در حوزه ترافیک شهری بود و زمینه‌ساز تحولات مهمی در شهرکرد شده است.

واحدیان بیان کرد: در دوره جدید مدیریت شهری، ۱۲ طرح موضعی با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر آغاز شد که تاکنون ۷ مورد از آن‌ها به تصویب وزارت کشور رسیده و مبنای بازنگری طرح جامع شهری قرار گرفته‌اند.

شهرار شهرکرد با اشاره به احداث تقاطع های غیرهمسطح در شهرکرد گفت: تقاطع غیرهمسطح طالقانی- کاشانی(شهدای خدمت) با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان و با استفاده از منابع داخلی شهرداری تکمیل شد.

وی با اشاره به اجرای زنجیره‌ای پروژه‌های ترافیکی، تصریح کرد: برای حل معضل ترافیک، باید نقاط بحرانی به‌صورت پیوسته و هدفمند ساماندهی شونددر همین راستا، پروژه‌هایی نظیر تعریض خیابان بوعلی‌سینا، خیابان فردوسی شمالی و بازگشایی معبر جدید در محدوده تپه باباولی به سمت بلوار فرهنگ نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست.

واحدیان در خصوص برنامه‌های توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: درحال حاضر ۱۰۲ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال هستند که با حمایت دولت، شورای اسلامی شهر، استاندار محترم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاونت عمرانی استانداری، موفق به خرید ۵۷ دستگاه اتوبوس جدید شدیم.

وی ادامه داد: بخشی از این اتوبوس‌ها از طریق تسهیلات بانکی کم‌بهره و بخشی دیگر با استفاده از اوراق مشارکت تأمین شده‌اند. تاکنون ۳۳ دستگاه تحویل گرفته‌ایم و امیدواریم تا پایان دوره مدیریت شهری، مابقی اتوبوس‌ها نیز از شرکت‌های طرف قرارداد دریافت شود.

شهردار شهرکرد ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این ۵۷ دستگاه را بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق برای نوسازی تاکسی‌های ویژه سرویس مدارس اختصاص یافت.

تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد

رئیس شورای اسلامی شهرکرد نیز در این آیین بیان کرد: افتتاح روگذر شهدای خدمت گامی ارزشمند در مسیر توسعه شهری و خدمت‌رسانی به مردم است و این پروژه نقش مؤثر مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را نشان می دهد. ماشاالله ایزدی با بیان اینکه این پروژه به نام شهدای خدمت، به‌ویژه شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان مزین شده است، افزود: این عزیزان با ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم جان خود را فدا کردند و ما همواره مدیون آنان خواهیم بود.

وی تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش بار ترافیکی، تسهیل در تردد شهروندان و ارتقای رفاه عمومی از اولویت‌های مدیریت شهری است که با جدیت دنبال می‌شود. ایزدی گفت:تلاش ما بر این بوده است که خدمات شهری به‌صورت متوازن در تمامی مناطق شهر از جمله غرب، شمال، جنوب، مرکز و منظریه ارائه شود و امیدواریم با تداوم همدلی و همراهی مسئولان، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و تعالی شهر برداریم و خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم عزیز باشیم. پروژه تقاطع شهدای خدمت؛ بیش از یک سازه، نماد اراده و تعهد برای بهبود کیفیت زندگی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در حاشیه این مراسم اظهارداشت: پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای خدمت تنها رونمایی از یک سازه بتن و فولادی نیست بلکه نمادی از ارداه و توان مهندسی و تعهد فرزندان این دیار برای کیفیت زندگی مردم و تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید است. جعفر مردانی افزود:این پروژه یکی از معدود طرح‌هایی است که روزشمار برای آن تعیین و تلاش شد تا شاهد افتتاح آن در موعد مقرر باشیم. وی بیان کرد: افتتاح روگذر شهدای خدمت نمونه‌ای روشن از تحقق عدالت فضایی و ترافیکی در مرکز استان است که نوید بخش نگرش نوین در مدیریت شهری شهر شهرکرد دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغازی برای مدیریت شهری است و با تکمیل کمربندی ها و تقویت ورودی شهرکرد، مبلمان شهری شاهد افتتاح پروژه های شهری دیگری در شهر باشیم.

شهرکرد به شبکه آزادراهی متصل می شود

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین از امضای توافقنامه و آغاز مطالعات اتصال شهرکرد به شبکه آزادراهی کشور خبر داد و گفت: این اقدام را گامی مهم برای توسعه این شهر عنوان کرد.

احمد راستینه در ادامه به افتتاح مرحله نخست طرح بزرگ آب‌رسانی آشامیدنی حضرت قمربنی‌هاشم (ع) برای شهرکرد اشاره کرد و افزود: برای تکمیل این طرح و رساندن ظرفیت تصفیه‌خانه به یک‌هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه، ۲۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تکمیل راه‌آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد، بیان کرد: برای تکمیل این طرح از ظرفیت بودجه استفاده شده، در پروژه‌های صندوق توسعه ملی قرار گرفته و از محل استیجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۱ هزار میلیارد ریال به آن تزریق شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:طرح راه‌آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد در سفر رییس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است و مردم امسال و سال آینده شاهد تکمیل این پروژه راهبُردی توسعه استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز تمامی طرح‌های راه و زیرساختی حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر چهارخطه شده‌اند که این مهم با وحدت، همدلی و همراهی انجام شد.

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت نمادی از توسعه‌یافتگی شهرکرد است

مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور در این مراسم با بیان اینکه شهرها موجوداتی زنده و دارای دوران مختلف هستند، تأکید کرد:در آینده کشور، بخشی از توسعه آینده ایران به شهرکرد سپرده می‌شود.

وحید قربانی، پروژه تقاطع غیرهمسطح چهارراه آیت‌الله طالقانی به آیت‌الله کاشانی شهرکرد با عنوان «شهدای خدمت» را نمادی از توسعه‌یافتگی این شهر برشمرد.

قربانی اجرای این طرح در مدت زمان کمتر از یک‌سال را مطلوب ارزیابی کرد و افزود:با درایت و مدیریت مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی، مسئولان ارشد و نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی، روند توسعه شهری در شهرکرد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/