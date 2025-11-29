خبرگزاری کار ایران
بخشدار آسارا:

حل چالش‌های زیرساختی منطقه با هماهنگی دستگاه‌ها و بازنگری قوانین ممکن است
بخشدار آسارا در نشست بررسی مشکلات بخش آسارا و محور کرج–کندوان با اشاره به مجموعه‌ای از محدودیت‌های فنی و قانونی در مسیر توسعه این منطقه گفت که رفع مسائل زیرساختی از جمله گازرسانی، بازنگری طرح‌های هادی و سامان‌دهی حرایم ادارات، تنها با هماهنگی دستگاه‌ها و حمایت‌ نهادهای تصمیم‌گیر امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا از البرز در نشست بررسی مسائل بخش آسارا و محور کرج–کندوان که با حضور علی شیرین‌زاد نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، علی صفری معاون عمرانی استانداری البرز، سجاد خدری بخشدار آسارا، شهردار، رؤسای شوراهای اسلامی بخش و شهر و جمعی از اهالی برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات و چالش‌های این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بخشدار آسارا با تشریح محورهای اصلی مشکلات منطقه گفت: موضوعاتی نظیر گازرسانی به املاک واجد شرایط خارج از بافت، بازنگری طرح‌های هادی روستایی، مسائل مرتبط با حرایم ادارات، انسدادهای مقطعی محور کرج–کندوان و دیگر چالش‌های زیرساختی از اولویت‌های اساسی در این بخش است.

وی با بیان اینکه مجموعه‌ای از محدودیت‌های فنی، قانونی و اجرایی در مسیر رفع این مشکلات قرار دارد، افزود: برای حل این مسائل باید میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی بیشتری ایجاد شود و برخی مقررات نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

خدری تأکید کرد بخشی از این چالش‌ها ناشی از ضوابط سختگیرانه اداری و بخشی دیگر مربوط به تأمین اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های کلان است؛ با این حال، در صورت همراهی دستگاه‌ها و حمایت‌های لازم، امکان حل بخش قابل توجهی از مشکلات آسارا وجود دارد.

