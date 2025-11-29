خبرگزاری کار ایران
پیش از ظهر امروز برگزار شد؛

تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش با درخواست رسیدگی به مطالبات صنفی

تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش با درخواست رسیدگی به مطالبات صنفی
جمعی از کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش امروز شنبه با حضور مقابل درب ورودی شرکت، خواستار توجه مدیریت شرکت و دستگاه‌های مسئول به مطالبات معوق و مشکلات صنفی خود شدند.

جمعی از کارگران حاضر در این تجمع، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان مهم‌ترین خواسته‌های خود را شامل بازگشت به‌ کار کارگران اخراجی و تشکیل شورای اسلامی کار طبق مقررات قانون کار اعلام کردند؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان، می‌تواند مسیر پیگیری مشکلات و ایجاد سازوکار قانونی برای گفت‌وگو با کارفرما را فراهم کند.

کارگران همچنین اصلاح کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و محاسبه جمعه‌کاری براساس استعلام رسمی شرکت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از مطالبات اصلی خود عنوان کردند.

به گفته این کارگران، حق غذا که از خرداد سال ۱۳۹۸ با وعده مدیرعامل وقت قرار بود پرداخت شود، پرداخت نشده که همچنان مطالبه‌ای معوق است.

آنان همچنین بر اجرای صحیح قانون در پرداخت حقوق و مزایا تأکید کردند و آن را از موارد دارای اهمیت فوری دانستند.

مشکل شیفت‌های سنگین و ۱۲ ساعته که بنا بر اظهارات آنان در برخی مواقع به تداوم ۱۸ ساعته در قالب دو هفته روزکار، شب‌کار و شیفت‌های گردان می‌رسد، از دیگر نکاتی بود که در این تجمع مطرح شد.

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش همچنین خواستار جذب نیروهای فصلی بومی به جای به‌کارگیری نیروهای غیربومی از شهرستان‌های دور شدند و عنوان کردند که حضور نیروهای غیربومی با دریافت حقوق و مزایای بالاتر، موجب نارضایتی در میان کارگران محلی شده است.

کارگران در پایان ابراز امیدواری کردند که مسئولان شرکت و دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق درخواست‌ها، در جهت رفع مشکلات و بهبود شرایط کاری اقدام کنند.

