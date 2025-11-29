قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان و هر دلار ۱۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۲ هزار و ۵۹۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

