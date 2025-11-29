خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان مطرح کرد:

آغاز تدوین دانشنامه جامع استان با نظر فرهیختگان و نخبگان

آغاز تدوین دانشنامه جامع استان با نظر فرهیختگان و نخبگان
کد خبر : 1720331
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان گفت: دانشنامه جامع استان بنا بر پیشنهاد فرهیختگان و نخبگان حاضر در شورای مشورتی لرستان تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی روز شنبه هشتم آذر ماه در آیین پاسداشت دکتر سکندر امان‌الهی بهاروند از آغاز تدوین «دانشنامه جامع لرستان» خبر داد و تأکید کرد: این دانشنامه با هدف گردآوری تمامی افتخارات، تاریخ، تمدن و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و هنری لرستان تهیه خواهد شد. 

استاندار لرستان افزود: این اقدام هدیه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود تا بدانند فرزندان این سرزمین چه اهمیتی برای گذشته و آینده لرستان قائل بوده‌اند. 

استاندار لرستان با اشاره به قول همکاری دکتر امان‌الهی بهاروند در این پروژه، گفت: همراهی ایشان بر وزن و اعتبار این دانشنامه خواهد افزود و با تخصیص اعتبار مناسب، کار تدوین آن به‌زودی آغاز می‌شود. 

شاهرخی در ادامه تجلیل از این استاد برجسته را تجلیل از جایگاه علم، دانش، فرهنگ و هنر دانست و خاطرنشان کرد: آوازه جهانی ایشان موجب افتخار همه مردم لرستان است. 

وی با مرور خاطرات دوران دانشجویی خود در دانشگاه شیراز، یادآور شد: دکتر امان‌الهی بهاروند در گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز مرجع علمی برای دانشگاه‌های کشور و جهان بودند و شاگردی در محضر ایشان افتخاری بزرگ محسوب می‌شد. 

استاندار لرستان شخصیت امان‌الهی بهاروند را انسانی کامل، میهن‌دوست، وفادار، دیندار و عاشق قوم لر معرفی کرد و گفت: پژوهش‌ها و آثار ایشان در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود. 

شاهرخی همچنین به خاطره‌ای از دیدار خود با دکتر امان‌الهی در دهه شصت اشاره کرد و افزود: ایشان با وجود مشغله فراوان و حضور در دانشگاه هاروارد، همواره نسبت به دانشجویان لر محبت و توجه ویژه‌ای داشتند و این روحیه بزرگوارانه نشان‌دهنده اصالت و علاقه ایشان به قوم لر است. 

وی ضمن تشکر ویژه از همه اهل علم و فرهنگ استان، بر اهمیت شوراهای مشورتی استانداری و ارائه ایده‌های نو در حوزه پژوهش تأکید کرد و گفت: تدوین دانشنامه جامع لرستان یکی از افتخاراتی است که در دوران مسئولیت خود با همراهی فرهیختگان دنبال می‌کنم تا به یادگار برای آینده باقی بماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود