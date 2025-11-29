آغاز تدوین دانشنامه جامع استان با نظر فرهیختگان و نخبگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی روز شنبه هشتم آذر ماه در آیین پاسداشت دکتر سکندر امان‌الهی بهاروند از آغاز تدوین «دانشنامه جامع لرستان» خبر داد و تأکید کرد: این دانشنامه با هدف گردآوری تمامی افتخارات، تاریخ، تمدن و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و هنری لرستان تهیه خواهد شد.

استاندار لرستان افزود: این اقدام هدیه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود تا بدانند فرزندان این سرزمین چه اهمیتی برای گذشته و آینده لرستان قائل بوده‌اند.

استاندار لرستان با اشاره به قول همکاری دکتر امان‌الهی بهاروند در این پروژه، گفت: همراهی ایشان بر وزن و اعتبار این دانشنامه خواهد افزود و با تخصیص اعتبار مناسب، کار تدوین آن به‌زودی آغاز می‌شود.

شاهرخی در ادامه تجلیل از این استاد برجسته را تجلیل از جایگاه علم، دانش، فرهنگ و هنر دانست و خاطرنشان کرد: آوازه جهانی ایشان موجب افتخار همه مردم لرستان است.

وی با مرور خاطرات دوران دانشجویی خود در دانشگاه شیراز، یادآور شد: دکتر امان‌الهی بهاروند در گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز مرجع علمی برای دانشگاه‌های کشور و جهان بودند و شاگردی در محضر ایشان افتخاری بزرگ محسوب می‌شد.

استاندار لرستان شخصیت امان‌الهی بهاروند را انسانی کامل، میهن‌دوست، وفادار، دیندار و عاشق قوم لر معرفی کرد و گفت: پژوهش‌ها و آثار ایشان در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود.

شاهرخی همچنین به خاطره‌ای از دیدار خود با دکتر امان‌الهی در دهه شصت اشاره کرد و افزود: ایشان با وجود مشغله فراوان و حضور در دانشگاه هاروارد، همواره نسبت به دانشجویان لر محبت و توجه ویژه‌ای داشتند و این روحیه بزرگوارانه نشان‌دهنده اصالت و علاقه ایشان به قوم لر است.

وی ضمن تشکر ویژه از همه اهل علم و فرهنگ استان، بر اهمیت شوراهای مشورتی استانداری و ارائه ایده‌های نو در حوزه پژوهش تأکید کرد و گفت: تدوین دانشنامه جامع لرستان یکی از افتخاراتی است که در دوران مسئولیت خود با همراهی فرهیختگان دنبال می‌کنم تا به یادگار برای آینده باقی بماند.

