استاندار لرستان مطرح کرد:
آغاز تدوین دانشنامه جامع استان با نظر فرهیختگان و نخبگان
استاندار لرستان گفت: دانشنامه جامع استان بنا بر پیشنهاد فرهیختگان و نخبگان حاضر در شورای مشورتی لرستان تدوین میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی روز شنبه هشتم آذر ماه در آیین پاسداشت دکتر سکندر امانالهی بهاروند از آغاز تدوین «دانشنامه جامع لرستان» خبر داد و تأکید کرد: این دانشنامه با هدف گردآوری تمامی افتخارات، تاریخ، تمدن و شخصیتهای علمی، فرهنگی و هنری لرستان تهیه خواهد شد.
استاندار لرستان افزود: این اقدام هدیهای ارزشمند برای نسلهای آینده خواهد بود تا بدانند فرزندان این سرزمین چه اهمیتی برای گذشته و آینده لرستان قائل بودهاند.
استاندار لرستان با اشاره به قول همکاری دکتر امانالهی بهاروند در این پروژه، گفت: همراهی ایشان بر وزن و اعتبار این دانشنامه خواهد افزود و با تخصیص اعتبار مناسب، کار تدوین آن بهزودی آغاز میشود.
شاهرخی در ادامه تجلیل از این استاد برجسته را تجلیل از جایگاه علم، دانش، فرهنگ و هنر دانست و خاطرنشان کرد: آوازه جهانی ایشان موجب افتخار همه مردم لرستان است.
وی با مرور خاطرات دوران دانشجویی خود در دانشگاه شیراز، یادآور شد: دکتر امانالهی بهاروند در گروه علوم اجتماعی و جامعهشناسی دانشگاه شیراز مرجع علمی برای دانشگاههای کشور و جهان بودند و شاگردی در محضر ایشان افتخاری بزرگ محسوب میشد.
استاندار لرستان شخصیت امانالهی بهاروند را انسانی کامل، میهندوست، وفادار، دیندار و عاشق قوم لر معرفی کرد و گفت: پژوهشها و آثار ایشان در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا تدریس میشود.
شاهرخی همچنین به خاطرهای از دیدار خود با دکتر امانالهی در دهه شصت اشاره کرد و افزود: ایشان با وجود مشغله فراوان و حضور در دانشگاه هاروارد، همواره نسبت به دانشجویان لر محبت و توجه ویژهای داشتند و این روحیه بزرگوارانه نشاندهنده اصالت و علاقه ایشان به قوم لر است.
وی ضمن تشکر ویژه از همه اهل علم و فرهنگ استان، بر اهمیت شوراهای مشورتی استانداری و ارائه ایدههای نو در حوزه پژوهش تأکید کرد و گفت: تدوین دانشنامه جامع لرستان یکی از افتخاراتی است که در دوران مسئولیت خود با همراهی فرهیختگان دنبال میکنم تا به یادگار برای آینده باقی بماند.