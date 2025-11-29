بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس چهارمحال و بختیاری و فارس کشف شد

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان از کشف ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر در یک عملیات مشترک خبر داد و گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های بروجن و خانمیرزا با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، دو فردی که اقدام به انتقال مواد مخدر در مسیر مواصلاتی استان با دو خودرو کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات و پس از تعقیب و گریز، خودروهای حامل مواد متوقف و از یکی از آن ها مقادیر زیادی تریاک کشف شد.

سردار امجدیان برخورد قاطع با سوداگران مرگ را از برنامه های محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری عنوان کرد.

