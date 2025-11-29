خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس چهارمحال و بختیاری و فارس کشف شد

بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس چهارمحال و بختیاری و فارس کشف شد
کد خبر : 1720305
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در یک عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های چهارمحال و بختیاری و فارس، دو قاچاقچی را که اقدام به انتقال مواد مخدر می کردند، دستگیر و بیش از ۸ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان از کشف ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر در یک عملیات مشترک خبر داد و گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های بروجن و خانمیرزا با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، دو فردی که اقدام به انتقال مواد مخدر در مسیر مواصلاتی استان با دو خودرو کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات و پس از تعقیب و گریز، خودروهای حامل مواد متوقف و از یکی از آن ها مقادیر زیادی تریاک کشف شد.

سردار امجدیان برخورد قاطع با سوداگران مرگ را از برنامه های محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری عنوان کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی