به گزارش ایلنا از رشت، مهم ترین مسائل جاری استان گیلان از جمله وضعیت بارش‌ها، منابع آبی و پیامدهای کاهش بارندگی، صبح امروز (شنبه) در نشست مشترک رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده عالی دولت در گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار گیلان در این نشست با اشاره به کاهش بارش‌ها طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: کاهش محسوس بارندگی در نقاط مختلف استان، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت متمرکز منابع آبی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری منابع آب افزود: مدیران مرتبط باید با رصد مستمر شرایط و اجرای طرح‌های پیشگیرانه، از بروز مشکلات احتمالی در بخش‌های کشاورزی، تأمین آب شرب و محیط زیست جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای رودخانه‌ها و مخازن سدهای استان در دستور کار قرار دارد، گفت: تیم‌های تخصصی موظفند گزارش‌های دوره‌ای و دقیق از وضعیت کم‌بارشی ارائه دهند تا تصمیمات لازم در زمان مناسب اتخاذ شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به نقش آب‌بندان‌ها در ذخیره‌سازی آب‌های سطحی و تأمین نیازهای کشاورزی تصریح کرد: آب‌بندان‌ها سرمایه‌های راهبردی استان هستند و احیا و لایروبی آن‌ها، به‌ویژه در دوره‌های کاهش بارندگی، از محوری‌ترین برنامه‌های مدیریت پایدار منابع آب به شمار می‌آید.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: آب‌بندان‌ها ظرفیت ذخیره‌سازی میلیون‌ها مترمکعب آب را دارند و فرمانداری‌ها مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های محلی، دهیاری‌ها و مشارکت مردمی، روند احیا و لایروبی این سازه‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند؛ اقدامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تنش آبی و تأمین آب مورد نیاز شالیزارهای استان دارد.

وی با اشاره به سهم آب‌بندان‌ها در تأمین آب کشاورزی گیلان گفت: بخش قابل‌توجهی از آب مورد نیاز شالیزارهای استان از طریق آب‌بندان‌ها تأمین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها حدود ۲۰ درصد و در بهترین حالت ۱۰ درصد از طریق بارش‌ها جبران می‌شود، اما میانگین سهم آب‌بندان‌ها حدود ۱۵ درصد است و این موضوع ضرورت لایروبی و احیای آن‌ها را دوچندان می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه نشست، با اشاره به کاهش محسوس بارش‌ها در سال آبی جدید اظهار کرد: میانگین بارندگی کشور کاهش یافته و استان گیلان نیز نسبت به سال‌های گذشته با افت قابل‌توجه بارش روبه‌روست.

سلمان زارع تصریح کرد: در چنین شرایطی، احیا و لایروبی آب‌بندان‌ها اقدامی ضروری برای مدیریت منابع آب و کاهش تنش‌های زراعی در سال پیش‌روست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آب‌بندان‌های گیلان پیش از آغاز فصل زراعی افزود: طبق تصمیمات این نشست، استانداری گیلان و دستگاه‌های متولی روند صدور مجوز برای بخش خصوصی و کشاورزان به‌منظور ایجاد یا توسعه آب‌بندان‌ها را تسهیل خواهند کرد و عملیات لایروبی این سازه‌ها نیز زودتر از سنوات گذشته آغاز می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان همچنین از پیگیری تأمین منابع مالی در سطح ملی خبر داد و گفت: مقرر شد نامه‌های رسمی برای اخذ اعتبارات لازم از طریق وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط تهیه و ارسال شود تا اعتبارات مورد نیاز در سریع ترین زمان ممکن تخصیص یابد.