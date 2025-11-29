خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل:

اقامت شبانه در جنگل‌های آمل ممنوع شد/تشدید گشت‌های شبانه‌روزی

اقامت شبانه در جنگل‌های آمل ممنوع شد/تشدید گشت‌های شبانه‌روزی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان و فعال‌سازی گشت‌های شبانه‌روزی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله حاتمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل در واکنش به بی‌احتیاطی گردشگران و وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های مازندران گفت: با توجه به شرایط کم‌بارشی در فصل پاییز و افزایش حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی، توقف و اقامت شبانه افراد در عرصه‌های جنگلی غیرقانونی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به مبانی قانونی این تصمیم افزود: این ممنوعیت بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت از جنگل‌ها اعمال‌شده است.

حاتمی همچنین از تقویت گشت‌های شبانه‌روزی در مناطق مستعد حریق خبر داد و تأکید کرد: انتظار داریم تابلوهای هشدار در مبادی ورودی جنگل‌ها نصب و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شود. وی با تأکید بر ممنوعیت کامل روشن کردن آتش توسط گردشگران، از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خواست تا با تجهیزات اولیه اطفای حریق آمادگی کامل داشته باشند.

دادستان آمل از رسانه‌ها نیز خواست با انتشار هشدارهای پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ جنگل‌ها مشارکت فعالانه داشته باشند.

شهرستان آمل دارای بیش از ۱۵۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی است و بی‌احتیاطی گردشگران در ماه‌های اخیر موجب بروز آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های استان شده است. استان مازندران نیز با حدود دو میلیون و چهار هزار هکتار مساحت، یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی شامل جنگل و مرتع را در خود جای‌داده است.

