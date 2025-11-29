خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد:

یک کشته و 3 مصدوم در پی حادثه رانندگی در استان خراسان شمالی

کد خبر : 1720123
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی گفت: تصادف 2 خودروی پژو 206 و سمند در محور آشخانه به جنگل گلستان یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت. پیکر فرد جان‌باخته این حادثه رانندگی به مراجع ذیربط تحویل شد و 3 نفر مصدوم این حادثه نیز به مرکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان افزود: ساعت 18:10 غروب روز جمعه 7 آذر ماه گزارشی مبنی بر برخورد 2 خودروی پژو 206 و سمند در محور آشخانه به جنگل گلستان و چشمه‌خان به جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی استان اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این سانحه رانندگی متأسفانه یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت نجات‌گران جمعیت هلال‌احمر پس از انجام اقدامات امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کردند. پیکر فرد جان‌باخته نیز پس از رهاسازی به مراجع ذیربط تحویل شد.

