یک کشته و 5 مصدوم در پی واژگونی پراید در مشهد
مسئول روابطعمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید که بامداد امروز در میدان امام حسین به سمت پل فجر رخ داد، منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان و مصدومیت 5 نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: این حادثه حوالی ساعت 2:30 بامداد امروز رخ داد که و امدادرسانی به مصدومان حادثه 3 دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد. تمامی مصدومان به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.