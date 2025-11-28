خبرگزاری کار ایران
معاون سیاسی نداجا:

7 آذر یادآور رشادت‌های دریادلان ارتش / ایران مقتدرانه در برابر فشارها ایستاده است

دشمنان همواره در پی تضعیف توان دفاعی ایران بوده‌اند

معاون سیاسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نامگذاری 7 آذر ماه به عنوان روز نیروی دریایی ارتش اشاره کرده و در این رابطه گفت: این روز یادآور رشادت‌های دریادلان ارتش در دفاع مقدس و استمرار مأموریت‌های راهبردی آنان در حفاظت از خطوط ارتباطی کشور است. این روز به فرمان امام خمینی و به پاس رشادت‌های دریادلان نیروی دریای ارتش در عملیات مروارید سال 1359 نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناخدا یکم رضا محمودپور در جریان سفر به استان مرکزی در مصلی بیت‌المقدس اراک، افزود: در عملیات مروارید سال 1359 که در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله کشور به وقوع پیوست، ناو پیکان با حمله به 2 سکوی نفتی مهم عراق در خلیج‌فارس نقش تعیین‌کننده‌ای در قطع منابع اقتصادی دشمن ایفا کرد. اما در مسیر بازگشت این عملیات، تعدادی از افراد نیروی دریایی ارتش به شهادت رسیدند.

وی به مهمترین اقدامات ارتش در دوران دفاع مقدس اشاره کرده و ادامه داد: نخستین اقدام راهبردی نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی 8 ساله، مقاومت 34 روزه تکاوران در خرمشهر بود. این ایستادگی زمینه‌ساز شکل‌گیری مقاومت مردمی شد. دومین اقدام راهبردی نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی 8 ساله، اسکورت بیش از 10 هزار کشتی تجاری بود که مانع از فلج شدن اقتصاد کشور در جریان جنگ نفتکش‌ها شد.

معاون سیاسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مأموریت‌های بزرگ نداجا در آب‌های آزاد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از سال 1388 نیز نیروی دریایی ارتش به درخواست سازمان تجارت جهانی مأموریت حفاظت از خطوط مواصلاتی و کشتی‌های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد را بر عهده گرفت و تاکنون صدها ناوگروه به دریای سرخ و دیگر آبراه‌ها اعزام کرده است.

ناخدا یکم محمودپور بر نقش نیروی دریایی در حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی و غرب تأکید داشته و تصریح کرد: دشمنان همواره در پی تضعیف توان دفاعی ایران بوده‌اند اما با ایستادگی نیروهای مسلح، ایران مقتدرانه در برابر فشارها ایستاده است. در جنگ‌های اخیر از جمله جنگ 12 روزه، ملت ایران شهدای بزرگی را تقدیم کشور کرده که نشان‌دهنده استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت در کشور است.

