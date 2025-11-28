نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در شیراز برگزار می شود

به گزارش ایلنا، هاجر عسکری با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس، گفت: نمایشگاه از هشتم تا دهم آذرماه در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز (ساختمان شماره دو، واقع در خیابان ملاصدرا) برگزار می‌شود.

اداره کل میراث فرهنگی استان با همکاری پایگاه بافت تاریخی شیراز، اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز و مشارکت فعال بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

دبیر هفته پژوهش اداره کل میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: آیین تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری اداره کل میراث فرهنگی نیز دهم آذرماه 1404 برگزار خواهد شد. در این مراسم پژوهشگران ، خیرین حامی پژوهش ، تولیدکنندگان، کار آفرینان بر مبنای پژوهش مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

عسکری گفت: یکی از مهم‌ترین رویدادهای هفته پژوهش و فناوری امسال ‌برگزاری جلسات هم اندیشی در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی با محوریت فناوری های دانش بنیان در حوزه های مزبور در محل نمایشگاه از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع ایرانشهر و جغرافیای فرهنگی ایران زمین و دیگری نشست تخصصی برای فردا روایت می کنیم از دیگر برنامه ها این هفته است.همچنین، برخی از دستاوردهای علمی اداره کل، ازجمله کتاب‌های منتشرشده و طرح های یک‌سال اخیر، رونمایی خواهد شد.

دبیر هفته پژوهش اداره کل میراث فرهنگی استان فارس از رویکردهای اصلی اداره کل مشارکت بخش خصوصی و مؤسسات علمی و تحقیقاتی در انجام پژوهش های فناورانه دانش بنیان عنوان کرد .

وی با اشاره به زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی گفت: این اداره کل دارای ظرفیت مناسبی برای همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی در جهت توسعه علم و افزایش سواد میراثی است.

