خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر اورژانس ایلام خبر داد:

مرگ دلخراش پدر و نوزاد ۵ ماهه در تصادف خاور و پژو پارس در ایوان

مرگ دلخراش پدر و نوزاد ۵ ماهه در تصادف خاور و پژو پارس در ایوان
کد خبر : 1719996
لینک کوتاه کپی شد.

در سانحه‌ای میان خاور و پژو پارس در محور ساتیان–حاجی‌حاضر شهرستان ایوان، پدر ۴۷ ساله و نوزاد پنج‌ماهه جان باختند و سه سرنشین دیگر این دو خودرو با جراحات شدید به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش  ایلنا از ایلام،  حمید صفرپور با تأیید این حادثه تلخ گفت: در برخورد شدید یک دستگاه خاور با خودروی پژو پارس در حد فاصل روستای ساتیان و حاجی‌حاضر، دو نفر شامل مردی ۴۷ ساله و نوزاد پنج‌ماهه به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند و تلاش کادر درمان برای احیای آنان بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: در این سانحه همچنین یک خانم ۳۲ ساله و پسر نوجوان ۱۰ ساله که سرنشینان پژو پارس بودند، به‌همراه راننده ۴۸ ساله خاور دچار آسیب‌های متعدد شده و پس از دریافت اقدامات اولیه در بیمارستان امام رضا(ع) ایوان، برای ادامه درمان به مرکز استان اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم توجه بیشتر به نکات ایمنی در جاده‌ها تأکید کرد و گفت: نیروهای اورژانس همچون همیشه در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و خدمات درمانی اولیه را ارائه دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات