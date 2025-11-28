مرگ دلخراش پدر و نوزاد ۵ ماهه در تصادف خاور و پژو پارس در ایوان

به گزارش ایلنا از ایلام، حمید صفرپور با تأیید این حادثه تلخ گفت: در برخورد شدید یک دستگاه خاور با خودروی پژو پارس در حد فاصل روستای ساتیان و حاجی‌حاضر، دو نفر شامل مردی ۴۷ ساله و نوزاد پنج‌ماهه به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند و تلاش کادر درمان برای احیای آنان بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: در این سانحه همچنین یک خانم ۳۲ ساله و پسر نوجوان ۱۰ ساله که سرنشینان پژو پارس بودند، به‌همراه راننده ۴۸ ساله خاور دچار آسیب‌های متعدد شده و پس از دریافت اقدامات اولیه در بیمارستان امام رضا(ع) ایوان، برای ادامه درمان به مرکز استان اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم توجه بیشتر به نکات ایمنی در جاده‌ها تأکید کرد و گفت: نیروهای اورژانس همچون همیشه در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و خدمات درمانی اولیه را ارائه دادند.

