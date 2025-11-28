خبرگزاری کار ایران
شیراز میزبان پربیننده‌ترین روز چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر
چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر که برای نخستین‌بار به‌طور کامل در شیراز برگزار می‌شود، امروز جمعه ۷ آذر میزبان مجموعه‌ای متنوع و چشم‌نواز از آثار سینمای ایران و جهان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، این روز با اکران فیلم‌های منتخب بخش‌های مختلف، به یکی از شلوغ‌ترین و پربیننده‌ترین روزهای جشنواره تبدیل می‌شود.

در سانس‌های نخست، فیلم «در جستجوی بهار» به کارگردانی ایوب شهاب‌الدینوف ساعت ۱۴ در سالن بنفش روی پرده می‌رود و هم‌زمان فیلم کلاسیک مرمت‌شده «روی علف‌های خشک» از نوری بیلگه جیلان ساعت ۱۴ در سالن سبز اکران خواهد شد.

دقایقی بعد، «رودخانه بازمی‌گردد» ساخته ماساکازو کانکو ساعت ۱۴:۳۰ در سالن زرد به نمایش درمی‌آید و «معامله در مرز» به کارگردانی دستان ژاپارریسکلدی ساعت ۱۵:۱۴ در سالن نارنجی ادامه برنامه‌های روز جمعه را تشکیل می‌دهد.

در ادامه، فیلم «زمانی در ابدیت» به کارگردانی مهدی نوروزیان ساعت ۱۶:۴۵ و فیلم «کوه عاشقان» اثر صلوات یوزیف ساعت ۱۷ به ترتیب در سالن‌های نارنجی و زرد اکران می‌شوند.

 «تل هیزم» ساخته وینود کاپری ساعت ۱۹:۱۵ در سالن نارنجی و «چانگ‌آن، شی‌آن» به کارگردانی ژانگ ژونگ ساعت ۱۹ در سالن بنفش روی پرده می‌روند.

همزمان، فیلم کلاسیک «دلشدگان» ساخته علی حاتمی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن سبز به نمایش درمی‌آید و فیلم تجربی «آن‌سوی خط‌های آهن» به کارگردانی جنک ایزگورن ساعت ۱۹:۳۰ در سالن زرد اکران می‌شود.

روز جمعه با برنامه‌ای شبانه به اوج خود می‌رسد؛ فیلم «شیفت عصر» اثر پترابیوندینا ولپه ساعت ۲۲:۳۰ در سالن نارنجی به نمایش گذاشته خواهد شد و تجربه‌ای نوآورانه و تأمل‌برانگیز برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد.

با تنوع ژانرها، حضور آثار کلاسیک و مرمت‌شده، جریان‌های نوآورانه جهانی و فیلم‌های برجسته ایرانی، روز جمعه ۷ آذر پیش‌بینی می‌شود یکی از پربیننده‌ترین و جذاب‌ترین روزهای جشنواره باشد.

